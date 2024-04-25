В Щёлкове 158 бездомных собак были отправлены в приюты

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково
158 собак без владельцев отловили в городском округе Щёлково за первый квартал этого года. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
В общей сложности 93 самки и 65 самцов были отловлены в округе за первые три месяца.
Стоит отметить, что в 2023 году в Щёлкове через процедуру «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» прошли 457 собак.
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«Восемь особей остались в приюте на пожизненное содержание, потому что оказались агрессивными даже после ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск.Контроль за животными без хозяев – одна из составляющих безопасности наших жителей. Своевременный отлов бездомных животных позволяет избежать несчастных случаев и даёт собакам возможность безопасно существовать в привычной среде обитания», – поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
Стоит отметить, что в 2023 году в Щёлкове через процедуру «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» прошли 457 собак.
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Мира Полтева