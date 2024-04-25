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В Центральном парке Щёлкова установили контейнер для пластиковых крышек

25 апреля 2024, 11:48
Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Контейнер для сбора пластиковых крышек на переработку установил в Центральном парке города Щёлково благотворительный фонд «География добра», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«В прошлом году фонд «География добра» открыл в Щёлковской юношеской библиотеке первый в Подмосковье экологический центр «Добрый Пластик». Здесь экология пересекается с благотворительностью. Эти два направления пользуются особой популярностью среди наших жителей и приносят ощутимые плоды», — отметил глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
Контейнер установлен на входе в парк со стороны улицы Шмидта. Крышечки из контейнера отправляют в пункт сбора вторсырья, а на вырученные деньги фонд помогает своим подопечным.

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#благотворительная акция
«Тушить пожар бензином»: эксперт алкорынка заявил о риске трагедий из-за запрета алкоголя
Эксперт алкорынка Черниговский: запрет продажи алкоголя увеличит число смертей
25 апреля 2024, 11:52

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя на майских праздниках.
Введение такого рода ограничений не будет иметь положительного эффекта, поскольку запрет продажи легальной алкогольной продукции приведёт к росту потребления нелегальной. А это, в свою очередь, увеличит число отравлений и летальных исходов, рассказал в беседе с «Радио 1» гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

В России на сегодняшний день запрещена онлайн-продажа любой спиртосодержащей продукции. При этом в стране функционируют сотни сайтов, которые незаконным образом реализуют продажу псевдоалкоголя. В связи с этим, подчеркнул эксперт, создавать дополнительные ограничения – это тоже самое, что «тушить пожар бензином».

«До тех пор, пока качественно не будет решена проблема нелегальной спиртосодержащей продукции, которая реализуется в огромных объёмах на территории РФ, создавать какие-то дополнительные ограничения совершенно неверно. По данным Росалкогольрегулирования, у нас только в сегменте крепкого алкоголя, по сути это сегмент водки, до 26% – это нелегальный объём. В натуральном выражении это порядка 200 миллионов литров в год», – пояснил Черниговский.
Эксперт подчеркнул, что вести борьбу с легальными продавцами просто, поскольку они находятся на виду, оформляют лицензии на право продажи, у них работает Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС). А вот бороться с нелегальным рынком чрезвычайно сложно.

В России одно из самых жёстких законодательств о розничном регулировании продаж легальной алкогольной продукции. Но здесь возникает другая проблема – жёсткость законодательства нивелируется необязательностью его исполнения. Пока не будет введена культура выполнения уже имеющихся законов, вводить новые ограничения – значит влиять на развитие нелегальных продаж, заключил специалист.

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#россия
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В Щёлкове 158 бездомных собак были отправлены в приюты
25 апреля 2024, 11:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково

158 собак без владельцев отловили в городском округе Щёлково за первый квартал этого года. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
В общей сложности 93 самки и 65 самцов были отловлены в округе за первые три месяца.


«Восемь особей остались в приюте на пожизненное содержание, потому что оказались агрессивными даже после ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск.Контроль за животными без хозяев – одна из составляющих безопасности наших жителей. Своевременный отлов бездомных животных позволяет избежать несчастных случаев и даёт собакам возможность безопасно существовать в привычной среде обитания», – поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.


Стоит отметить, что в 2023 году в Щёлкове через процедуру «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» прошли 457 собак.

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#бездомные собаки
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В ГД пояснили идею ограничить продажу алкоголя в майские праздники
Депутат Хамзаев пояснил идею ограничения продажи алкоголя в майские праздники
25 апреля 2024, 11:39

Фото: iStock/ipopba

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает необходимым ограничить продажу алкогольной продукции в майские праздники, считая, что россияне не должны в выходные дни сосредотачиваться на выпивке.
По его словам, в праздничные дни важнейшим должен оставаться созидательный фактор.

«Есть практика ограничения продажи алкоголя в праздничные дни разного уровня в регионах. Хотелось бы, чтобы мы на этом акцентировали внимание. 9 Мая — священный праздник. И хотелось бы, чтобы этот день (граждане — ред.) больше на созидание потратили, потратили на память», — заявил Хамзаев в беседе с RT.

Таким образом, депутат уверен, что необходимо ограничить продажу алкогольной продукции на время майских праздников. Такая мера, по мнению Хамзаева, сыграет позитивную роль для россиян.

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#депутат
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В сёлах и деревнях Подмосковья отремонтируют около 220 км дорог
25 апреля 2024, 11:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Почти 220 километров покрытия отремонтируют эти летом на региональных дорогах, проходящих по территории деревень, сёл и других небольших населённых пунктов Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Свыше трети программы ремонта региональных дорог в текущем сезоне составили подъездные дороги и участки, проходящие по территории посёлков, сёл и деревень. К осени более чем на 70 участках региональных дорог в 30 округах обновят почти 220 км покрытия», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве уточнили, что более 45 километров на 14 участках региональных дорог попали в программу ремонта в этом году по итогам народного голосования на портале «Добродел». Программа размещена на официальном сайте ведомства.

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#подмосковье
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В Госдуме одобрили идею о страховании ответственности владельцев ТЦ
25 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/NiseriN

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддержал идею об обязательном страховании владельцев торговых центров и концертных залов ответственности перед посетителями.
«Введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев объектов массового пребывания людей, с одной стороны, заставит их более ответственно относиться к обеспечению безопасности своих объектов, а с другой, позволит защитить права и интересы посетителей», – сказал Выборный в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, часто бывает, что на поиск виновного в ЧП, привлечение его к ответственности и возмещение вреда уходят годы. При этом средства на лечение и восстановление требуются сразу. Таким образом, Выборный считает, что такая мера сможет ускорить процесс получения выплат пострадавшими.

Депутат добавил, что несчастные случаи в местах массового пребывания людей – не редкость. Они происходят из-за нарушения норм противопожарной и санитарной безопасности или некачественной антитеррористической защищенности объектов.

Ранее Всероссийский союз страховщиков призвал принять закон об обязательном или вмененном страховании гражданской ответственности владельцев мест массового пребывания людей. Благодаря такой мере посетили смогут получить выплаты в случае возникновения какого-либо происшествия.

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Галкин* подал кассационную жалобу в суд
Галкин* подал жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов
25 апреля 2024, 11:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Артист Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра, соответствующая информация опубликована на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.
«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А*», — уточняется в сообщении на портале.

Напомним, Максим Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачёвой покинул Россию в 2022 году. Семья обосновалась в Израиле, откуда Галкин* неоднократно делал громкие заявления о проведении специальной военной операции и политической обстановке в России.

В сентябре 2022 года Минюст признал Галкина* иноагентом. В прошлом году шоумен уже пытался обжаловать это решение, однако, ​суд встал на сторону Минюста.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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Каширские школьники стали победителями конкурса «Лучшая дружина юных пожарных»
25 апреля 2024, 11:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Команда из Каширы стала победителем зонального этапа конкурса «Лучшая дружина юных пожарных». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования проводили 23 апреля на базе ГАПОУ «Губернский колледж» городского округа Протвино.

«Команда школы № 7 городского округа Кашира под названием «На SoS» (педагог-организатор: Дмитрий Михайлович Крутогорский) принимала участие в следующих номинациях: комбинированная пожарная эстафета, надевание БОП, завязывание специальных узлов на скорость на пожарных веревках, стенгазета, смотр строевой песни, конкурс знатоков», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что школьники будут переставлять честь своего городского ​уже на областном этапе конкурса.

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Специалисты дали советы мамам, как сохранить тёплые отношения с дочерями
Психолог Игонина рассказала, как сохранить близкие отношения маме с дочерью
25 апреля 2024, 11:03

Фото: iStock/Choreograph

Тёплые и доверительные отношения между ребенком и родителем необходимо формировать с самого детства. Специалист семейного центра «Согласие» Виктория Лимарь и специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина дали советы мамам, как не испортить связь с дочерями.
Лимарь считает необходимым признавать свободу и выбор ребёнка, уважать его личное пространство и стараться не контролировать каждый шаг. Кроме того, следует отмечать его успехи и поддерживать в любых начинаниях и быть готовыми всегда прийти на помощь.

«Также важно обращаться к дочери за помощью – просить помочь разобраться с новыми технологиями или просто спрашивать совета. Это покажет ребенку его важность для мамы и укрепит дружбу между близкими людьми», — отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в общении с дочерью важно вместе готовить любимые блюда, организовывать совместные встречи с родственниками и друзьями, а также быть терпеливыми к капризам и истерикам дочери.

При этом психолог Игонина порекомендовала мамам соблюдать личные границы дочерей. Она считает, что мама и дочка вряд ли смогут стать лучшими подругами. Психолог пояснила, что редкая мама сможет выслушать сокровенные мысли девочки и не вмешаться со своими осуждениями.

«Основной причиной ухудшения отношений является протест взрослению дочери со стороны матери. Как правило, он проявляется, когда она не испытывает удовлетворения от собственной личной жизни, отсутствует отдушина в виде увлечений и хобби, мало интересов. Тогда в основном все ее время посвящено заботе о дочке, опеке и, как следствие, мама хочет получать от дочери то же самое», – пояснила Игонина в интервью «Москве 24».

Кроме того, по ее словам, желание иметь идеальную дочь может привести к разочарованию. Мать призывает дочь выбирать «правильных» молодых людей профессию и соблюдать правила внешнего вида, однако дети при этом ощущают давление со стороны родителя, а мать – разочарование.

Игонина посоветовала мамам принимать своих дочерей такими, какие они есть, и гордиться ими.

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Школьников и студентов Подмосковья приглашают к участию в конкурсе «Большая перемена»
25 апреля 2024, 10:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пятый сезон конкурса для школьников и студентов техникумов и колледжей «Большая перемена» стартовал в апреле, принять в нём участие приглашают учеников 1-10 классов, студентов средних специальных учебных заведений, а также педагогов-наставников, сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«Конкурс проводится по 12 направлениям-вызовам: от технологий и науки до искусства и творчества. В этом году конкурс посвящён семейным ценностям и традициям», — отмечается в сообщении.
Первые этапы конкурса проводятся дистанционно. Ребят ждёт решение кейсовых заданий, кроме того, можно будет пройти тестирование на тип личности, эрудицию, предпочитаемый способ действия и вид интеллекта.

Очные полуфиналы конкурса проведут во всех федеральных округах страны, финал для учеников до 7 класса включительно и участников международного трека состоится в июле в «Артеке», а для студентов техникумов и колледжей — в ноябре в Нижнем Новгороде.

Победители получат денежные призы.

Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте проекта.

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