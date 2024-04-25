В Центральном парке Щёлкова установили контейнер для пластиковых крышек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Контейнер для сбора пластиковых крышек на переработку установил в Центральном парке города Щёлково благотворительный фонд «География добра», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В прошлом году фонд «География добра» открыл в Щёлковской юношеской библиотеке первый в Подмосковье экологический центр «Добрый Пластик». Здесь экология пересекается с благотворительностью. Эти два направления пользуются особой популярностью среди наших жителей и приносят ощутимые плоды», — отметил глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.Контейнер установлен на входе в парк со стороны улицы Шмидта. Крышечки из контейнера отправляют в пункт сбора вторсырья, а на вырученные деньги фонд помогает своим подопечным.
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