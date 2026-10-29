110 тысяч выездов и награды отличившимся: вневедомственной охране Москвы — 74 года
В Москве отметили 74-ю годовщину образования вневедомственной охраны Росгвардии. Торжественное мероприятие объединило более 200 человек — руководство и сотрудников управления, ветеранов службы, представителей духовенства и приглашённых гостей. Во время церемонии отличившимся росгвардейцам вручили благодарственные грамоты и ценные подарки за профессионализм, добросовестную службу и высокие результаты работы.
Награды под звуки оркестра вручил начальник Управления вневедомственной охраны Москвы полковник полиции Александр Романенко. Руководство поблагодарило сотрудников за верность долгу и готовность выполнять ответственные задачи по обеспечению безопасности столицы. В мероприятии также участвовал заместитель председателя Совета ветеранов московской вневедомственной охраны, полковник милиции в отставке Александр Кудряшов. Символом преемственности поколений стал автомобиль «Москвич-412» времён советской вневедомственной охраны. Его планируют установить в управлении как памятный экспонат, посвящённый истории службы.
После награждения настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира иерей Александр Кузнецов провёл молебен о здравии и благополучии сотрудников. Участники также почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. Завершилось мероприятие общей фотографией.
Сегодня вневедомственная охрана Росгвардии обеспечивает безопасность более 200 тысяч объектов и свыше 2,5 тысячи транспортных средств, включая автомобили скорой медицинской помощи. Под защитой сотрудников находятся государственные учреждения, финансовые организации, объекты критической инфраструктуры, учреждения культуры и частные дома. Среди охраняемых объектов — Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и телецентр «Останкино».
Ежедневно на маршруты выходят более 250 групп задержания. С начала 2026 года сотрудники московской вневедомственной охраны совершили свыше 110 тысяч выездов по сигналам тревоги, пресекли более 28 тысяч административных правонарушений, задержали свыше 1400 человек, подозреваемых в преступлениях, установили местонахождение более 500 разыскиваемых лиц и обнаружили около 200 автомобилей, находившихся в розыске.
Помимо служебных задач, сотрудники уделяют внимание профессиональной подготовке, спорту, патриотическому воспитанию молодёжи и поддержке ветеранов. Главной целью службы остаётся защита людей и их имущества. Её девиз — «Всегда на страже».
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