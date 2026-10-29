110 тысяч выездов и награды отличившимся: вневедомственной охране Москвы — 74 года

29 октября 2026, 18:09

Вневедомственная охрана Москвы отмечает 74 года со дня основания

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны столичного управления Росгвардии

В Москве отметили 74-ю годовщину образования вневедомственной охраны Росгвардии. Торжественное мероприятие объединило более 200 человек — руководство и сотрудников управления, ветеранов службы, представителей духовенства и приглашённых гостей. Во время церемонии отличившимся росгвардейцам вручили благодарственные грамоты и ценные подарки за профессионализм, добросовестную службу и высокие результаты работы.