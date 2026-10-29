Москвичей предупредили о первой гололедице
Синоптик Ильин: первая гололедица ожидает Москву 3 ноября
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что первая гололедица этой осенью ожидает столицу 3 ноября.
В беседе с Москвой 24 эксперт заявил, что до конца недели погода останется хорошей: без осадков, с небольшими колебаниями температуры.
«Первую гололедицу можно увидеть как раз в середине следующей недели, когда во вторник (3 ноября 2026 года — прим. ред.) может пройти небольшой дождь, а ночью будет подмораживать, — местами станет скользко», — предупредил синоптик.По словам Ильина, в пятницу днём будет 12 градусов, 31 октября — 8-10, а 1 ноября — 5. Ночью температура опустится до 2–7 градусов по области и до 4–6 в столице, местами не исключены заморозки.
Специалист добавил, что ветер будет часто менять направление, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Давление понизится с 755 миллиметров 29 октября до 740 к 4 ноября. На следующей неделе начнется похолодание, к середине оно станет заметнее: днём до плюс 2-7, ночью от минус 1 до плюс 4. 5 и 6 ноября ожидается мокрый снег.