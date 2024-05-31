112 тысяч многодетных семей Подмосковья воспитывают около 360 тысяч детей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области 1,2 млн семей воспитывают 1,7 млн детей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в канун Дня защиты детей, который отмечается 1 июня.
«В Подмосковье в 1,2 млн семей воспитываются 1,7 млн детей. Количество многодетных семей составляет около 112 тысяч, в них растут порядка 360 тысяч детей. В бюджете на меры поддержки семей предусмотрено порядка 45 млрд рублей», – отметил Брынцалов.Он уверен, что 1 июня – не просто праздник, а напоминание взрослым о важности заботы и поддержки детей. В Московской области делается всё, чтобы у детей было счастливое детство. В регионе действует целый комплекс мер поддержки материнства и детства. Ежегодно в регионе растёт количество многодетных семей.
«Это свидетельствует о том, что наша работа приносит плоды, и мы продолжаем создавать самые благоприятные условия для семей. Инвестиции в детей – это инвестиции в будущее региона и всей страны», – подчеркнул спикер регионального парламента.Подробнее о мерах поддержки детей в Московской области можно узнать на сайте Мособлдумы.
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Лора Луганская