На жилищные сертификаты многодетным семьям Подмосковья выделили 350 млн рублей

Фото: iStock/Liubov Kaplitskaya
Около 350 млн рублей выделили в Московской области в 2024 году на жилищные сертификаты многодетным, эту льготу планируется предоставить 24 семьям, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В текущем году жилищный сертификат смогут получить 24 семьи. На эти цели выделено около 350 млн рублей, из которых более 346 млн – из бюджета Московской области, остальное – из муниципальных бюджетов», — отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Для того, чтобы претендовать на жилищную субсидию, семья должна соответствовать ряду критериев, среди которых наличие не менее семи детей, при этом не менее трёх из них должны были родиться одновременно. Кроме того, семья должна быть признана нуждающейся в жилье и малоимущей и проживать в Подмосковье не менее пяти лет.
Читайте также:
В Подмосковье упростили предоставление жилищной субсидии
В России отцам в декрете предоставят льготы
Гражданские жены погибших участников СВО будут получать выплаты и льготы
Лев Каштанов