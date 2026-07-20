Терапевт перечислила ключевые правила здорового долголетия

20 июля 2026, 19:47

Терапевт Александрова: Контроль стресса и активность помогут продлить долголетие

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Терапевт высшей категории, заместитель главного врача по терапии клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала, какие изменения в жизни помогут продлить активное долголетие. Об этом пишет «Лента.ру».