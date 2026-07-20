Терапевт перечислила ключевые правила здорового долголетия
Терапевт высшей категории, заместитель главного врача по терапии клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала, какие изменения в жизни помогут продлить активное долголетие. Об этом пишет «Лента.ру».
Питание, по мнению Александровой, является одним из ключевых факторов. Она указала, что продукты с высоким содержанием сахаров и трансжиров ускоряют процессы гликации в организме, что, в свою очередь, способствует старению. Овощи, фрукты, рыба и белое мясо, напротив, замедляют эти нежелательные процессы.
Терапевт подчеркнула важность регулярных физических упражнений для поддержания здоровья и продления жизни. Она рекомендовала начинать с 150 минут активности в неделю и постепенно увеличивать нагрузку, так как у людей с малоподвижным образом жизни биологический возраст может опережать хронологический.
Контроль уровня стресса также играет важную роль. Доктор отметила, что йога, дыхательные практики и медитация помогают снизить восприятие стресса и защищают от ряда заболеваний.
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