«12–25 тысяч рублей»: Стало известно, во сколько обойдется праздник для любимой

03 марта 2026, 12:54

Экономист Алексеев: Празднование 8 марта обойдется мужчинам в 12–25 тысяч рублей

Фото: iStock/InspirationGP

В 2026 году цветы, подарок и праздничный ужин на 8 марта обойдется мужчинам примерно в 12–25 тысяч рублей в зависимости от региона и масштаба торжества. Об этом рассказал экономист Дмитрий Алексеев.





Он уточнил, что стандартный букет с учетом праздничного ажиотажа будет стоить порядка 3500–5000 тысяч рублей. А поход в ресторан среднего ценового сегмента на двоих обойдется в шесть–восемь тысяч рублей, а праздничный ужин дома с деликатесами на столе — в четыре–шесть тысяч.



В качестве подарка мужчины часто выбирают парфюмерию, ювелирные украшения или сертификаты на услуги. В среднем стоимость таких презентов составляет около 12 тысяч рублей.



Таким образом, по словам эксперта, базовый «индекс 8 Марта», несмотря на свой рост, остается относительно посильным для большинства работающих мужчин.





«Впрочем, отмечу и важный позитивный тренд: современные женщины всё больше ценят не столько номинальную стоимость подарка, сколько персональное внимание и освобождение от повседневной бытовой рутины», — отметил Алексеев в разговоре с Life.ru.