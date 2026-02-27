Россиянам назвали среднюю стоимость букета из семи роз перед 8 Марта

27 февраля 2026, 17:30

«2ГИС»: интерес к цветам перед 8 марта вырастает в среднем на 160%

Фото: iStock/Olena Miroshnichenko

Средняя стоимость букета из семи красных роз в крупнейших городах России в феврале составила порядка 2 220 рублей. Это стало известно после исследования геосервиса «2ГИС».





По данным аналитиков, дешевле всего стандартный букет можно купить в Уфе (1 771 рубль), Воронеже (1 814 рублей) и Екатеринбурге (1 863 рубля). Самые дорогие розы оказались в Перми (2 722 рубля), Санкт-Петербурге (2 660 рублей) и Казани (2 569 рублей). В Москве цена составила 2 325 рублей, пишет Москва 24.





«Самый большой рост запросов на цветы наблюдается перед Международным женским днем, Днем матери и Днем всех влюбленных. Перед 8 Марта интерес к цветам вырастает в среднем на 160%, а в сам день праздника — в девять раз относительно среднего по году», — отметили аналитики.