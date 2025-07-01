12 дней в январе: Минтруд представил календарь праздничных дней на 2026 год
В 2026 году россияне будут отдыхать 12 дней в январе и 6 дней в мае
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь праздничных и выходных дней на 2026 год.
Так, новогодние каникулы будут длиться 12 дней — с 31 декабря по 11 января. В мае россияне будут отдыхать шесть дней — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
В честь Дня защитника Отечества объявлены выходные с 21 по 23 февраля; по случаю Международного женского дня — с 7 по 9 марта.
В честь Дня России нерабочие дни продлятся с 12 по 14 июня. По случаю Дня народного единства выходным объявлен 4 ноября.
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