Совбез: Свыше 40 % мигрантов хотят жить по шариату, а не по законам РФ

26 июня 2025, 22:16

Свыше 40 % приехавших мигрантов хотят жить по шариату, а не по законам РФ

Фото: Istock/Giambra

Почти половина трудовых мигрантов в Российскую Федерацию следует учениям шариата, а не российским законам. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.





Прибывшие в Россию выходцы из стран Центральной Азии игнорируют светские законы, а многие из них следуют радикальным религиозным взглядам, которые они приобрели у себя на родине. Коков привёл данные социологического исследования, проведённого ФСО России среди трудовых мигрантов.

«43,5% опрошенных предпочитают шариат светскому законодательству, 24% готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по религиозным нормам, 15,3% готовы принимать участие в незаконных политических акциях», — сообщил политик.