День России 12 июня: суть и традиции праздника, как отдыхаем

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
День России — праздник, который символизирует рождение современного государства, суверенитет и процветание страны традиционно отмечается 12 июня. В этом году он выпадает на среду.
Об истории праздника, его сути и отдыхе в связи с торжеством — в материале «Радио 1».
Торжество начали отмечать не сразу, а лишь спустя два года, когда оно закрепилось на государственном уровне. Первый вариант названия праздника звучал как «День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ». Однако он быстро сменился на более легкий «День России» и в 2002 году это название было закреплено.
Праздник посвящен не только суверенитету, но и единству различных народов страны. В этот день проводится множество торжественных мероприятий, форумов, акций и активностей. Также глава государства Владимир Путин в День России вручает госпремии в области науки и искусства.
Символ праздника — российский триколор. В этот день флаги вывешивают на балконы и окна, зеркала автомобилей, ими украшают фасады домов. Общественники организуют праздничные акции и флешмобы, некоторые из них проходят и в онлайн.
Мероприятия проходят в разных часовых поясах, но кульминация Дня России всегда — торжественный салют, под звуки которого граждане еще раз поздравляют друг друга с праздником. День России официально является выходным.
Как рассказала РИА Новости кандидат исторических наук, доцент Мария Косорукова, многие россияне не только не знают сути праздника, но и ошибочно называют его «Днем независимости» по аналогии с подобными в других странах. Это в корне неверный подход.
В День России население отмечает провозглашение государственного суверенитета страны, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как РФ, отмечает эксперт.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, День России — государственный праздник «всех, кто гордится нашей страной, верит в нее, чувствует свою ответственность за настоящее и будущее».
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День России: история праздникаПраздник появился 34 года назад, 12 июня 1990 года, когда была подписана Декларация о государственном суверенитете России. Документ положил конец РСФСР и стал законодательным основанием для образования нового государства. Также он установил главенство Конституции России и ее законов.
Торжество начали отмечать не сразу, а лишь спустя два года, когда оно закрепилось на государственном уровне. Первый вариант названия праздника звучал как «День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ». Однако он быстро сменился на более легкий «День России» и в 2002 году это название было закреплено.
Праздник посвящен не только суверенитету, но и единству различных народов страны. В этот день проводится множество торжественных мероприятий, форумов, акций и активностей. Также глава государства Владимир Путин в День России вручает госпремии в области науки и искусства.
Традиции праздникаДень России объединяет многонациональное население страны. К празднованию присоединяются все города необъятного государства — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Наиболее яркие мероприятия традиционно проходят в Москве на Красной площади.
Символ праздника — российский триколор. В этот день флаги вывешивают на балконы и окна, зеркала автомобилей, ими украшают фасады домов. Общественники организуют праздничные акции и флешмобы, некоторые из них проходят и в онлайн.
Мероприятия проходят в разных часовых поясах, но кульминация Дня России всегда — торжественный салют, под звуки которого граждане еще раз поздравляют друг друга с праздником. День России официально является выходным.
Суть праздника
Как рассказала РИА Новости кандидат исторических наук, доцент Мария Косорукова, многие россияне не только не знают сути праздника, но и ошибочно называют его «Днем независимости» по аналогии с подобными в других странах. Это в корне неверный подход.
В День России население отмечает провозглашение государственного суверенитета страны, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как РФ, отмечает эксперт.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, День России — государственный праздник «всех, кто гордится нашей страной, верит в нее, чувствует свою ответственность за настоящее и будущее».
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Алёна Самарева