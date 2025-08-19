12-летняя школьница из Бурятии беременна: по делу задержан бывший опекун
В Бурятии шестиклассница на восьмом месяце беременности. Девочке всего 12 лет, и в ближайшее время она станет мамой. Об этом сообщает Mash.
Ранее школьница проживала в приёмной семье в Кижингинском районе. После достижения 12-летнего возраста опекуном девочки стала её 18-летняя сестра.
Со временем подросток начала стремительно прибавлять в весе, однако окружение связывало это с полноценным питанием. Настоящая причина выяснилась незадолго до её поездки в лагерь — медицинское обследование показало, что ребёнок беременна.
Детский омбудсмен республики взяла ситуацию под личный контроль. В настоящее время возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Предполагаемый отец ребёнка задержан и помещён в СИЗО. По предварительным данным, им является бывший опекун девочки.
