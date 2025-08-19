12-летняя школьница из Бурятии беременна: по делу задержан бывший опекун

19 августа 2025, 12:57

Беременность шестиклассницы из Бурятии раскрылась перед поездкой в лагерь

Фото: Istock / Alex_Beck

В Бурятии шестиклассница на восьмом месяце беременности. Девочке всего 12 лет, и в ближайшее время она станет мамой. Об этом сообщает Mash.