Комика Алексея Щербакова «признали иноагентом» в Кемеровской области

19 августа 2025, 12:48

SHOT: Активисты Кузбасса добились отмены шоу Щербакова, назвав комика иноагентом

Алексей Щербаков (Фото: Инстаграм* @shcherbakov_alexei)

Алексея Щербакова «признали иноагентом», но только в Кемеровской области, где отменили выступление комика. Местные жители приняли его за оппозиционера и убедили власти отменить выступление «во избежание непредвиденных ситуаций». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.