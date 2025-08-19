Комика Алексея Щербакова «признали иноагентом» в Кемеровской области
Алексея Щербакова «признали иноагентом», но только в Кемеровской области, где отменили выступление комика. Местные жители приняли его за оппозиционера и убедили власти отменить выступление «во избежание непредвиденных ситуаций». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Концерт Щербакова планировали провести в ДК «Распадский» в Междуреченске в сентябре, но организаторы объявили об отмене. Активисты обратились к руководителю округа с требованием отменить запланированное мероприятие. Они заявили, что «Щербаков чуть ли не иноагент» и «неизвестно, что у него в шутках».
Хотя были предоставлены доказательства, подтверждающие, что у юмориста нет статуса иноагента, инициативные граждане настаивали на своём.
По словам директора дома культуры, новый глава округа решил пойти навстречу мнению жителей, чтобы не рисковать. Заведующая учреждения сообщила, что спрос на выступление был низким — было продано менее половины билетов, что объясняется высокой стоимостью.
*Запрещен в РФ
Читайте также: