В Дагестане из-за спора о номере телефона подрались женщины в хиджабах
В Дагестане зафиксирован инцидент с участием четырёх женщин, одетых в хиджабы. Как сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ», конфликт начался со спора, который перерос в потасовку.
По предварительной информации, две женщины вступили в словесную перепалку, а затем начали драку, в то время как другие две продолжили конфликт уже на земле. Одна из участниц инцидента была одета в свободную черную одежду, соответствующую мусульманским традициям.
По некоторым данным, причиной столкновения стало распространение номера телефона одной из женщин среди мужчин. Точные обстоятельства конфликта неизвестны. На данный момент подробности происшествия уточняются.
