В Дагестане из-за спора о номере телефона подрались женщины в хиджабах

19 августа 2025, 12:23

В Дагестане произошла драка между женщинами в хиджабах

Фото: Istock/Prostock-Studio

В Дагестане зафиксирован инцидент с участием четырёх женщин, одетых в хиджабы. Как сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ», конфликт начался со спора, который перерос в потасовку.