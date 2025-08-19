Полине Дибровой подарили особняк: СМИ связывают это с её предполагаемым любовником

19 августа 2025, 12:24

Бизнесмен Роман Товстик приобрёл для Полины Дибровой дом в элитном посёлке

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

По словам адвоката Кати Гордон, в семье телеведущего Дмитрия Диброва произошли серьёзные перемены — его супруга Полина уже несколько месяцев не живёт с ним под одной крышей.





Юрист утверждает, что этой весной Полина Диброва переехала в особняк стоимостью 141 миллион рублей, расположенный в престижном посёлке Лапино.



По её словам, недвижимость ей подарил бизнесмен Роман Товстик, которого называют предполагаемым возлюбленным Полины. Новый дом находится недалеко от прежнего жилища супругов Дибровых.



Однако, как сообщает издание KP.RU, не вся информация соответствует действительности.



По данным источников из окружения пары, Роман действительно приобрёл дом в новом коттеджном посёлке, но он пока не достроен. В настоящее время, как рассказали знакомые, Товстик и Полина живут на Рублёвке — в арендованном особняке рядом с домом Дмитрия Диброва.





«Этот дом им сдала общая знакомая несколько месяцев назад. Туда же приходят дети Полины на обед. Потом возвращаются к себе. Там всё рядом. Но в будущем Роман и Полина планируют жить в другом месте», — сообщили изданию близкие к паре.