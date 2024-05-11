12 мая в Московской области ожидается II класс пожарной опасности

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В праздничные выходные на территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«12 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Ногинском и Подольском лесничествах – I класс пожарной опасности», — уточнили представители комитета на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.
Правительство Московской области позаботилось о том, чтобы жители региона могли провести праздничные выходные комфортно и безопасности. Для этого в Подмосковье оборудовали множество мангальных зон, адреса которых можно найти на любом официальном правительственном онлайн-ресурсе.
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Евгения Парфентьева