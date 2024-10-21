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Спортсмены из Московской области завоевали 12 медалей на «Кубке Коломенского Кремля»

21 октября 2024, 16:54
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Спортсмены из Подмосковья завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля». В общей сложности спортсмены региона получили 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На соревнованиях среди юниорок золотую медаль на дистанции 500 метров завоевала Ксения Сиразева. Она также стала серебряным призёром на дистанции 1000 метров и заняла третье место в забеге на 1500 метров.

Серебряную медаль на дистанции 500 метров получила Мария Сыряная, а бронзовую медаль на дистанции 1000 метров завоевала Мария Логинова.



Среди юниоров лучшим на дистанциях 1000 и 3000 метров стал Сергей Бобков. Ещё одну медаль высшей пробы получил Егор Галкин, который финишировал первым на дистанции 500 метров. Кроме того, спортсмен занял третье место на дистанции 1000 метров. «Серебро» в забеге на 1500 метров завоевал Владимир Гилюк.

Среди мужчин два «золота» завоевал Даниил Алдошкин. Он пришёл первым на дистанциях 1500 и 5000 метров.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля» проходили 18 и 19 октября 2024 года в Коломне.

Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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В Балашихе снесли аварийный многоквартирный дом 1950 года постройки
21 октября 2024, 17:11

Фото: пресс-служба Минимущества МО

В городском округе Балашиха ликвидировали аварийное здание. Расселённый жилом дом № 37 располагался в микрорайоне Железнодорожный на улице Кооперативной, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Жилой дом 1950 года постройки – двухэтажный, кирпичный, площадью более 1,2 тыс. кв. м. Из-за физического и морального износа конструкций он был признан аварийным. После этого провели расселение 22 жилых помещений. Затем продолжительное время здание пустовало и начало разрушаться», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Он добавил, что прилегающая территория находилась в ненадлежащем состоянии, ограждения не было. Строение включили в перечень объектов для ликвидации и снесли силами администрации городского округа Балашиха. Сейчас работы завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован. Что будет на освободившейся территории, администрация пока не решила.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

По данным Мособлархитектуры, всего на территории Балашихи выявлено 366 объектов незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 208 объектов, то есть 57% от общего количества.

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#дом
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Президенты России и ОАЭ открыли в Гимназии им. Примакова Центр международного сотрудничества
В Гимназии им. Примакова открыли Центр международного сотрудничества с ОАЭ
21 октября 2024, 16:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Президенты России и Объединённых Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян открыли Центр международного сотрудничества с ОАЭ имени её Высочества шейхи Фатимы Бинт Мубарак.
Центр создан на базе Гимназии им. Примакова, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Для нас это ещё один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Благодаря центру мы сможем чаще обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками. Педагоги вместе с коллегами из ОАЭ уже начали составлять учебник арабского языка. Мы создадим стандарты сдачи ЕГЭ для ребят, которые учат арабский, и единый стандарт для тех, кто учит русский язык в Эмиратах», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По словам главы региона, для школьников и выпускников вузов также предусмотрена возможность изучать арабский язык бесплатно в дистанционной форме. «В ноябре в гимназию приедет первая группа ребят из Объединённых Арабских Эмиратов. А российские школьники по результатам экзаменов и олимпиады по окончании курса поедут в ОАЭ», – добавил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Помимо этого, в гимназии планируют проводить международные конференции по арабскому языку, а для педагогов организовывать зарубежные стажировки.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#подмосковье
#московская область
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«Унижает и сводит с ума»: Психолог объяснила, почему Бакальчук не ушла от мужа-абьюзера
Психолог Сальникова: абьюзер заставляет думать женщину, что она виновата в его поведении
21 октября 2024, 16:44

Фото: iStock/cyano66

Основательница Wildberries Татьяна Ким, выступая на Центрально-Азиатском женском форуме в Алма-Ате, рассказала, что в их браке с Владиславом Бакальчуком был абьюз.
Бизнес-леди рассказала, что муж выкидывал ее вещи, что она бежала по дороге за машиной с маленькими детьми. Однако Татьяна все терпела, потому что «это сила выносливости на уровне ДНК — если мы вспомним историю нашего государства и сколько приходилось терпеть».

Напоминаем, что до минувшего лета семья Татьяны и Владислава выглядела образцовой.

Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что домашнее насилие и домашний абьюз — долгая, вечная и больная тема.

«Домашнее насилие не возникает в начале отношений. Люди, которые применяют домашнее насилие, относятся к числу психопатических личностей. Их отличительная особенность — хорошо подстраиваться под окружающую среду. Такие люди могут внешне казаться идеальными мужьями и партнерами. Например, на общем празднике, за общим столом муж может пылинки с жены сдувать, помогать во всем. Все вокруг могут говорить, что мужчина идеальный, что женщине повезло. Абьюзеры сделают все, чтобы остальные восхитились их прекрасностью. Но внутри семьи, когда нет никого вокруг, абьюзер начинает унижать, применять газлайтинг, подменять понятия. И когда женщина начинает об этом жаловаться кому-то, все недоумевают, потому что видели мужчину, который скачет на цыпочках», — объяснила психолог.

По ее словам, в эти моменты женщина сама начинает сомневаться в правильности своих понятий, а потом и вовсе их подменяет на то, что ей транслирует партнер.

«Чаще всего мужчина-абьюзер это делает, когда есть доверительный контакт. Он пытается удержать женщину и манипулирует важными для нее вещами. Например, женщина говорит, что прошлые отношения не сложились, потому что партнер не хотел детей, тогда абьюзер предлагает завести детей, сыграть свадьбу, построить семью. Ценности, которых не хватает женщине, он обещает реализовать, и может сколько угодно вешать лапшу на уши, что таким образом завязать больший узел», — сказала эксперт.

Она добавила, что после того, как выстроили доверительные отношения, абьюзеры начинают подменять понятия нормальности, обесценивать и унижать.

«Например, женщина сделала большой бизнес, который ей непросто дался, а мужчина скажет: «Ну сделала и сделала, возомнила себя самой богатой женщиной в стране, лучше бы детьми занималась, у тебя только деньги в голове, ничего общего с твоими ценностями нет, значит, ты обманщица». Женщина начинает думать, что последнее время, действительно, много занималась бизнесом и мало уделяла времени детям. И это постепенно входит в монотонную и постоянную скрипку», — поделилась клинический психолог.

Она подчеркнула, что многие женщины терпят, потому что считают, что сохранить семью нужно ради детей.

«Мужчина говорит, что она неправильная и должна благодарить его за терпение. И потом это тянется годами, у женщины переворачиваются объективные понятия и нормы. Ей говорят, что белое — это черное, а черное — это белое. Когда тебе десять лет так говорят, ты начинаешь в это верить. Часто женщины не пишут заявление в полицию, а если пишут, то забирают, думая, что это они виноваты в таком поведении мужчин», — высказалась специалист.

Дарья Сальникова завершила диалог, сказав, что из подобных эмоций и мыслей женщине обычно трудно выбраться самой, поэтому совершенно нормально идти к врачу и просить о помощи.

«Если и уходят самостоятельно, то из позиции противоборства: собрала вещи, взяла детей, села в машину, уехала, отключила телефон, ни на какие контакты и сообщения не соглашается. Взяла и вычеркнула. Это сильные кардинальные меры, после которых невозможен никакой контакт и взаимоотношения», — заключила психолог.

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В Москве контролируют ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной
Омбудсмен Ярославская контролирует ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной
21 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/Diy13

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под личный контроль инцидент с жительницей столицы, которая на поводке привела дочь-квадробера в кальянную. Об этом омбудсмен сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее по Telegram-каналам распространилось видео, на котором посетительница одной из столичных кальянных сидит за столом, а рядом с ней на полу, привязанная поводком, ползает её дочь-квадробер. На девочке была маска кошки, она мяукала, ползала по полу, пыталась играться с посетителями и персоналом заведения. В это время её мама спокойно наслаждалась вечером.

Ярославская отметила, что следит за этой историей. Ведутся работы по принятию необходимых мер.

В настоящее время омбудсмен ожидает сведений от силовых ведомств.

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Где отметить Новый год в Подмосковье: топ-10 мест для новогоднего отдыха в 2025 году
21 октября 2024, 16:02

Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

Подмосковье предлагает идеальный вариант для празднования Нового года вдали от шума и суеты мегаполиса. «Радио 1» расскажет о том, как провести новогодние каникулы за городом. Среди вариантов празднества — посещение загородных отелей, катание на коньках, участие в праздничных ярмарках и многое другое.

Отели

Постояльцев ждут изысканные фуршеты, красочные фейерверки, тематические вечеринки, выступления российских звёзд, лотереи, дискотеки и другие мероприятия на протяжении всех новогодних каникул.

Кроме того, в отелях можно отдохнуть в спа-центрах и поплавать в тёплых бассейнах. В некоторых гостиницах праздничные программы оплачиваются дополнительно, а в других входят в стоимость проживания.
Фото: istockphoto / MarianVejcik

Небольшой список отелей, подходящих для празднования Нового года:

Парк-отель «Воздвиженское»

Отель «Воздвиженское» приглашает гостей отпраздновать Новый год 2025.

В рамках мероприятия запланировано три этапа празднования: Новый год, новогодние и рождественские каникулы.

Гостям предлагают посетить новогодний банкет, детские новогодние праздники, концерты, развлекательные программы и насладиться праздничной атмосферой.

Отель «Русские Сезоны Курорт Пересвет»

Отель «Русские Сезоны Курорт Пересвет» предлагает своим гостям новогоднюю программу.

Постояльцев ждёт праздничный банкет, танцы до самого утра, караоке-бары и выступления популярных групп «Фабрика» и «Корни».

Для детей предусмотрена увлекательная анимация, ледовое шоу «Холодное сердце» и подарки. Кроме того, в рамках новогодней программы гостей ожидают семейные эстафеты, турниры, творческие мастер-классы, настольные игры, кинопоказы и многое другое.

Загородный экоотель «Лепота»

Для своих гостей отель подготовил разнообразную новогоднюю программу, включающую театральные представления, катание на собачьих упряжках, шоу мыльных пузырей для детей, мастер-классы, уличные гуляния, семейные эстафеты и многое другое.

Новогодняя ночь также будет насыщенной: шоу-балет, иллюзионисты, живая музыка, танцы, конкурсы с призами, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, фейерверк и дискотека до самого утра.

Горнолыжные курорты

Для тех, кто предпочитает активный отдых, есть возможность посетить горнолыжные курорты Подмосковья.

Фото: istockphoto / Ridofranz

Горнолыжный клуб «Целеево»

Горнолыжный клуб «Целеево» приглашает окунуться в атмосферу настоящего праздника! Здесь пройдёт празднование Нового года 2025, где гостям не придётся беспокоиться о месте проведения и организации развлечений.

Для больших компаний предусмотрены уютные шале с кухней вместимостью до четырёх человек, а семьи с детьми смогут разместиться в комфортабельных номерах категорий люкс, стандарт и семейный в нашем гостевом доме.

Горнолыжный курорт «Царьград»

«Царьград» подготовил для своих гостей увлекательную новогоднюю программу, которая подарит незабываемые впечатления и море положительных эмоций.

Гостей ждут интересные шоу-программы, творческие и кулинарные мастер-классы, а также весёлые уличные гуляния.

Парк «Яхрома»

Горнолыжный курорт «Яхрома» приглашает гостей отметить новогодние праздники 2025 года.

Вас ждут такие мероприятия, как: новогодний банкет, развлечения для всей семьи, детская ёлка, сюрпризы от Деда Мороза, праздничный фейерверк и многое другое.

Глэмпинги

Глэмпинг сочетает в себе комфорт современных удобств и близость к природе, создавая уникальную атмосферу для празднования Нового года.


Фото: istockphoto / Ekaterina Krasnikova

Глэмпинг «Силы ветра»

Глэмпинг «Силы ветра» расположен в 20 минутах езды от Москвы и предлагает уникальную возможность насладиться новогодними праздниками в окружении природы.

Здесь можно отдохнуть от городской суеты и насладиться традиционными зимними развлечениями. Домики скандинавского стиля с панорамными окнами идеально подходят для семейного отдыха, встреч с друзьями или уединения.

Глэмпинг «Терруар»

Здесь можно насладиться красотой природы и комфортом, остановившись в уютных домиках с кухней, мангальной зоной и ванной комнатой.

Кроме того, в глэмпинге есть русская баня и горячий пар. На территории можно активно отдохнуть: покататься на квадроциклах, лыжах или снегоступах, взять напрокат проектор или поиграть на Xbox.

Глэмпинг «Woody village»

Гостей ждут уютные домики, праздничное меню и развлечения для всей семьи. Среди мероприятий новогодняя вечеринка, катание на санях, конкурсы и игры, а также фейерверк. Стоимость участия зависит от выбранного домика и пакета услуг. Бронируйте места заранее!

Праздничные ярмарки

В Московской области проходит 250 новогодних ярмарок, среди которых особенно выделяются ярмарки в Одинцово, Химках и Солнечногорске. Посетителей ждут разнообразные товары, живая музыка, выступления артистов и интересные мастер-классы.

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Стало известно, где россияне отметят Новый год

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#праздники
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#подмосковье
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Жители Подмосковья могут стать участниками онлайн-зачёта по финансовой грамотности
Жители Подмосковья могут участвовать в онлайн-зачёте по финансовой грамотности
21 октября 2024, 15:54

Фото: iStock / sakkmesterke

С 8 по 29 октября проходит седьмой ежегодный Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности. В нём могут принять участие все желающие, начиная со школьников младших классов, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Онлайн-зачёт организует Центробанк России. Участники могут не только проверить свои знания, но и получить индивидуальные рекомендации от специалистов. В ходе мероприятия можно будет выяснить, насколько хорошо участник ориентируется в финансовых вопросах.
«Зачёт можно пройти индивидуально или всей семьёй. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают отточить навыки принятия рациональных финансовых решений. Количество и сложность заданий зависит от возраста участника. Для тех, кто уверен в своих знаниях, предусмотрен продвинутый уровень сложности», – говорится в сообщении.
Для детей младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме знакомят с главными понятиями финансовой грамотности. Прохождение личного зачёта займет не более 20 минут. Количество попыток не ограничено.

Участники, которые успешно справятся с заданиями, получат именной сертификат.

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#московская область
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Россиянам раскрыли необходимость чтения сказок детям
Психолог Голубева: Сказки играют важную роль в развитии детей
21 октября 2024, 15:45

Фото: iStock/Choreograph

Психолог детской консультативной службы Майя Голубева заявила о важной роли сказок в развитии ребёнка.
Так, благодаря сказкам ребёнок развивает воображение, творческие способности, а также учится мыслить творчески и нестандартно.

«Чтение сказок с родителями создаёт тёплые и доверительные отношения. Это укрепляет семейные узы и способствует развитию эмоциональной связи между членами семьи. В сказках часто присутствуют положительные и отрицательные персонажи, которые демонстрируют разные модели поведения. Ребёнок учится различать добро и зло, хорошее и плохое, что помогает ему формировать моральные ценности и этические принципы», — добавила в беседе с RuNews24.ru Голубева.

Она отметила, что чтение сказок перед сном помогают ребёнку расти счастливым человеком.

До этого специалист по социально значимым проектам компании «Где мои дети» Светлана Михайлова заявляла, что основной проблемой травли детей в школах являются замалчивание и стыд.

«Так, каждый третий ребёнок предпочёл не говорить о хейте никому. Если дети готовы рассказать о буллинге, то чаще всего доверяют родителям и близким друзьям. Каждый седьмой смог довериться даже учителям. Меньше всего подростки доверяют братьям/сёстрам и психологам. Большинство из тех, кто не рассказали о случившемся, не сделали это, потому что считали, что никто не сможет им помочь», — прокомментировала в беседе с RT специалист.

Ранее доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявлял, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.

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#психолог
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#отношения
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Жителей ЦФО зовут на «Тотальный диктант — 2025» в апреле
«Тотальный диктант — 2025» в ЦФО пройдет 5 апреля
21 октября 2024, 15:37

Фото: istock/slexp880

5 апреля 2025 года в Центральном федеральном округе пройдет акция «Тотальный диктант — 2025». Организатором выступает фонд поддержки языковой культуры «Тотальный диктант» при поддержке Фонда президентских грантов.
Это событие, которое проводится каждый год, нацелено на повышение грамотности среди населения и пробуждение интереса к изучению русского языка, сообщили в пресс-службе фонда.

Идея мероприятия реализуется благодаря усилиям волонтеров, а также при содействии партнеров, спонсоров и грантодателей. Все детали акции «Тотальный диктант — 2025» можно найти на официальном сайте.

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#диктант
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#образование
#русский язык
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Стало известно, сколько россиян сами ищут себе замену при увольнении
«Работа.ру»: При увольнении ищут себе замену 17% россиян
21 октября 2024, 15:29

Фото: iStock/Dacharlie

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самостоятельно ищут себе замену при увольнении с работы лишь 17% россиян.
«Среди тех, кто занимался поиском нового сотрудника на своё место, 30% респондентов старались сгладить переходный период. По их мнению, увольнение одного человека может создать дополнительную нагрузку на остальных сотрудников», — приводит RT текст исследования.

Кроме того, 28% участников из этого числа считают своим долгом оставить организацию в хорошем состоянии, обеспечив плавную передачу своих обязанностей.

А исследование ВЦИЛМ показало, что чуть более половины россиян (55%) считают, что штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри не окажут существенного влияния на рождаемость.

«В российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри. 44% – за, 48% – против такой инициативы. Наибольшая часть опрошенных 41% считает, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не принесет ни пользы, ни вреда обществу. Большая часть (55%) полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость», – приводит АГН «Москва» текст соответствующего исследования.

Ранее сообщалось, что в России проходит онлайн-опрос для молодых предпринимателей, который поможет лучше узнать их мнение об условиях, возможностях и перспективах реализации своего бизнеса.

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