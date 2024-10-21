Спортсмены из Московской области завоевали 12 медалей на «Кубке Коломенского Кремля»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Подмосковья завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля». В общей сложности спортсмены региона получили 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На соревнованиях среди юниорок золотую медаль на дистанции 500 метров завоевала Ксения Сиразева. Она также стала серебряным призёром на дистанции 1000 метров и заняла третье место в забеге на 1500 метров.
Серебряную медаль на дистанции 500 метров получила Мария Сыряная, а бронзовую медаль на дистанции 1000 метров завоевала Мария Логинова.
Среди юниоров лучшим на дистанциях 1000 и 3000 метров стал Сергей Бобков. Ещё одну медаль высшей пробы получил Егор Галкин, который финишировал первым на дистанции 500 метров. Кроме того, спортсмен занял третье место на дистанции 1000 метров. «Серебро» в забеге на 1500 метров завоевал Владимир Гилюк.
Среди мужчин два «золота» завоевал Даниил Алдошкин. Он пришёл первым на дистанциях 1500 и 5000 метров.
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля» проходили 18 и 19 октября 2024 года в Коломне.
Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Серебряную медаль на дистанции 500 метров получила Мария Сыряная, а бронзовую медаль на дистанции 1000 метров завоевала Мария Логинова.
Среди юниоров лучшим на дистанциях 1000 и 3000 метров стал Сергей Бобков. Ещё одну медаль высшей пробы получил Егор Галкин, который финишировал первым на дистанции 500 метров. Кроме того, спортсмен занял третье место на дистанции 1000 метров. «Серебро» в забеге на 1500 метров завоевал Владимир Гилюк.
Среди мужчин два «золота» завоевал Даниил Алдошкин. Он пришёл первым на дистанциях 1500 и 5000 метров.
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля» проходили 18 и 19 октября 2024 года в Коломне.
Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова