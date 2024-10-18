Можайские спортсмены завоевали бронзу открытого турнира по баскетболу

Фото: пресс-служба администрации Можайского г.о.
Третье место заняла команда Можайского городского округа на открытом региональном турнире по баскетболу среди юношей 2009 года рождения и младше, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Всего участие в соревнованиях приняли пять команд из Можайска, Вязём, Калуги, Краснознаменска и Солнечногорска. Турнир проводился по круговой системе, где каждая команда смогла сыграть друг с другом», — отмечается в сообщении.Победу на турнире одержала калужская команда. На вторую ступень пьедестала поднялись ребята из Солнечногорска, а третье призовое место досталось можайской команде.
Отмечается, что турнир проходит в можайском дворце спорта «Багратион». Главным судьёй соревнований был Сергей Ладысов — тренер, воспитавший не одно поколение спортсменов.
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