Можайские спортсмены завоевали бронзу открытого турнира по баскетболу

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая тайно стала матерью во второй раз. Фигуристка успешно скрывала свою беременность даже от самых внимательных подписчиков. Кто стал отцом второго наследника спортсменки и что известно о ее супруге, проходящем службу в зоне проведения СВО, расскажет «Радио 1».