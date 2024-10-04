12 серпуховских юнармейцев получили погоны и награды

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
В Центре гражданско-патриотической работы «Серпухович» состоялась торжественная церемония назначений юнармейцев на должности. Им вручили погоны с внутренними званиями и грамоты в честь 10-летия создания центра, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Церемония прошла под звуки музыки и аплодисментов. 12 юнармейцев, стоя на построении перед родителями и товарищами, взяли на себя ответственность новых должностей. 10 из них были назначены на важные позиции, пять получили грамоты за активное участие в жизни центра», – говорится в сообщении.Воспитанники вместе с родителями представили презентацию, содержащую информацию о ключевых событиях, в которых участвовали ребята за все годы существования «Серпуховича». В ней отражены яркие моменты и достижения подопечных центра.
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Лора Луганская