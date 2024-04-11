1,2 тыс. подмосковных семей теперь получают выплату на уход за ребёнком-инвалидом

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
1,2 тыс. семей из Московской области получают ежемесячную выплату на уход за ребёнком-инвалидом. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В феврале региональный парламент принял закон, согласно которому подмосковные семьи, ухаживающие за ребёнком-инвалидом, могут каждый месяц получать 18 тыс. рублей вне зависимости от уровня доходов.
Он напомнил, что закон о ежемесячном предоставлении 18 тыс. рублей семьям на уход за ребёнком-инвалидом был принят в прошлом году.
Теперь семьи могут оформить выплату без учёта дохода на период действия у ребёнка инвалидности. Тем, кто оформил её годом ранее, выплата будет продлена автоматически – никаких заявлений порядке.
Выплата предоставляется в проактивном режиме. Заявитель также может обратиться за выплатой самостоятельно. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
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«Сейчас эту выплату получают 1,2 тыс. семей, при этом 430 из них – без учёта доходов. Эти семьи начали получать такую меру поддержки после вступления закона в силу», – рассказал Брынцалов.
Он напомнил, что закон о ежемесячном предоставлении 18 тыс. рублей семьям на уход за ребёнком-инвалидом был принят в прошлом году.
«Мы убрали условие по уровню доходов семьи, поэтому количество получателей выплаты по сравнению с прошлым годом существенно возросло. Уход за тяжелобольным ребёнком требует от родителей полной отдачи, поэтому важно, чтобы эту выплату получали все нуждающиеся в ней семьи», – добавил спикер Мособлдумы.Выплата предоставляется одному из родителей, опекуну, попечителю или приёмному родителю, который живёт в Московской области и ухаживает за ребёнком-инвалидом, не способному себя обслуживать.
Теперь семьи могут оформить выплату без учёта дохода на период действия у ребёнка инвалидности. Тем, кто оформил её годом ранее, выплата будет продлена автоматически – никаких заявлений порядке.
Выплата предоставляется в проактивном режиме. Заявитель также может обратиться за выплатой самостоятельно. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская