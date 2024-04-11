1,2 тыс. подмосковных семей теперь получают выплату на уход за ребёнком-инвалидом

11 апреля с 15 часов перекрыли движение по мосту через реку Щелинка на автодороге «Коломна – Сельниково – Левино» перед населённым Макшеево. Причина – угроза обрушения объекта, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на информацию дорожных служб.