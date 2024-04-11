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1,2 тыс. подмосковных семей теперь получают выплату на уход за ребёнком-инвалидом

11 апреля 2024, 14:43
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

1,2 тыс. семей из Московской области получают ежемесячную выплату на уход за ребёнком-инвалидом. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В феврале региональный парламент принял закон, согласно которому подмосковные семьи, ухаживающие за ребёнком-инвалидом, могут каждый месяц получать 18 тыс. рублей вне зависимости от уровня доходов.
«Сейчас эту выплату получают 1,2 тыс. семей, при этом 430 из них – без учёта доходов. Эти семьи начали получать такую меру поддержки после вступления закона в силу», – рассказал Брынцалов.


Он напомнил, что закон о ежемесячном предоставлении 18 тыс. рублей семьям на уход за ребёнком-инвалидом был принят в прошлом году.
«Мы убрали условие по уровню доходов семьи, поэтому количество получателей выплаты по сравнению с прошлым годом существенно возросло. Уход за тяжелобольным ребёнком требует от родителей полной отдачи, поэтому важно, чтобы эту выплату получали все нуждающиеся в ней семьи», – добавил спикер Мособлдумы.
Выплата предоставляется одному из родителей, опекуну, попечителю или приёмному родителю, который живёт в Московской области и ухаживает за ребёнком-инвалидом, не способному себя обслуживать.

Теперь семьи могут оформить выплату без учёта дохода на период действия у ребёнка инвалидности. Тем, кто оформил её годом ранее, выплата будет продлена автоматически – никаких заявлений порядке.

Выплата предоставляется в проактивном режиме. Заявитель также может обратиться за выплатой самостоятельно. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

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#московская область
#подмосковье
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Волынец предложила наносить на вейпы информацию о вреде для здоровья
11 апреля 2024, 15:07

Фото: iStock/HAZEMMKAMAL

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наносить информацию о вреде для здоровья на устройства для вейпов.
Такая информация, по её мнению, должна содержать опасность таких устройств для сердца, лёгких и других органов.

«Данные изображения и надписи должны занимать значительную площадь, чтобы привлекать внимание потенциальных пользователей и информировать их о возможных рисках», — приводит RT текст обращения Волынец на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.

А вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложи включить в расширенный курс истории темы изучения культуры доносов в СССР и мире.

«Многие доносы были ложными и основаны на личных и корыстных мотивах или зависти. Это приводило к несправедливым арестам, угнетению и преследованиям невинных людей. Причём не только в СССР была проблема «культуры доносов», но и в других странах мира, например, в США в период «маккартизма», – приводит АГН «Москва» текст обращения Даванкова на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Ранее бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Валерий Калугин предложил создать систему учета мигрантов, которая позволила бы «выпиливать» мигрантов в случае, если они работают не по профилю.

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#предупреждение
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В Коломне из-за угрозы резкого обрушения закрыли мост
11 апреля 2024, 15:01

Фото: пресс-служба Минтранса МО

11 апреля с 15 часов перекрыли движение по мосту через реку Щелинка на автодороге «Коломна – Сельниково – Левино» перед населённым Макшеево. Причина – угроза обрушения объекта, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на информацию дорожных служб.
«Специалисты при осмотре моста зафиксировали смещение оси одной из опор. Это привело к уменьшению длины опирания балок пролёта. Таким образом, существует угроза резкого обрушения объекты. Дорожные службы уже сегодня приступят к экстренным ремонтным работам. О сроках их проведения будет сообщено после детального обследования моста», – отметили в министерстве.
Там предложили схему объезда аварийного сооружения и пообещали оперативно информировать о развитии ситуации.

Фото: пресс-служба Минтранса МО
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#мост
#коломна
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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В Мытищах началось строительство двух домов бизнес-класса взамен аварийных построек
11 апреля 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство двух многоквартирных домов бизнес-класса началось в жилом комплексе «Мытищи-Сити» в городском округе Мытищи взамен снесённых аварийных домов, извещение о старте работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Перед началом работ застройщик расселил 14 семей из авариных домов в новые квартиры», — отмечается в сообщении.
Возвести планируется два семнадцатиэтажных дома, в каждом из которых будет по 197 квартир. На первых этажах проектом предусмотрены помещения для магазинов и офисов. Кроме того, в каждом подъезде предусмотрены места для колясок и «лапомойки» для возвращающихся с прогулки домашних питомцев.

Сдать новые дома в эксплуатацию планируется во втором квартале 2028 года.

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#главгосстройнадзор мо
#аварийное жильё
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В Подмосковье обустроят ещё 50 «умных» переходов
11 апреля 2024, 12:57

Фото: iStock/jackaldu

Ещё 50 нерегулируемых пешеходных переходов на региональных дорогах Подмосковья оборудуют к лету «умной» подсветкой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Умная» подсветка появится на переходах у жилых комплексов, образовательных учреждений, станций и прочих мест притяжения людей. Такие переходы даже на освещённом участке дороги привлекут внимание водителей и повысят безопасность», — сказал глава министерства Алексей Гержик.
В министерстве отметили, что «умные» переходы появятся в 18 округах, преимущественно — в городской черте. «Умный» переход оборудован дополнительной подсветкой в тёмное время суток, кроме того, он реагирует на появление пешехода: когда человек выходит на проезжую часть, на установленных у перехода специальных знаках начинают мигать светодиоды.

Всего в Московской области в настоящее время дополнительной подсветкой оборудовали уже более 5 тысяч переходов. Эта мера направлена на снижение числа ДТП в Подмосковье.

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#безопасность
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#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
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Не жечь костры и не прикасаться к воде: день святого Марка, приметы, чего делать нельзя
11 апреля — Берещенье: история и традиции народного праздника
11 апреля 2024, 12:47

Фото: iStock/Vera Tikhonova

11 апреля православные христиане чтят память святителя Марка Арефусийского. В народном календаре праздник принято называть Берещеньем. О том, когда появилось церковное торжество, какие приметы с ним связаны, и чего нельзя делать, расскажет редакция «Радио 1».

Берещенье или день святого Марка в 2024 году: дата, история


Православная церковь ежегодно чтит память святого мученика Марка Арефусийского 11 апреля. В этом году праздник выпадает на четверг. В народном календаре этот праздник называется Марков день или Берещенье.

Согласно церковному преданию, святитель Марк жил в IV веке нашей эры в Сирии. При императоре Константине Великом он был назначен епископом города Арефусии. Тогда гонения на христиан прекратились, в городах восстанавливались разрушенные храмы и строились новые. Однако в Сирии оставались те, кто был приверженцем старой веры. Император Юлиан, вошедший на престол в 361 году, решил вновь возродить язычество и возобновил гонения на христиан. Марк боролся с остатками язычества и идолопоклонничества. Предания гласят, что он своими руками разобрал языческое капище и возвел на его месте христианскую церковь.

За это святого подвергли страшным пыткам. Марка заставляли заплатить за разрушенное капище и отречься от веры, но он был непреклонен. Тогда палачи отпустили Марка, понимая, что истязания не приносят эффекта.

День святого Марка в 2024 году: традиции


День святого Марка еще принято называть Берещеньем. В этот праздник предки чествовали березу.

Традиция почитания этого дерева возникла еще до крещения Руси. До этого времени считалось, что береза является символом здоровья и жизни. Однако нередко растению приписывали магические свойства, например, предки верили, что в ветвях плакучих берез любят сидеть русалки и утопленницы.

С приходом христианства появилась легенда, что своими ветвями береза укрыла Богородицу с младенцем Христом от непогоды во время бегства в Египет. За это Божия Матерь благословила дерево.

Берещенье в 2024 году: что можно и нельзя делать


Православным верующим в день Берещенья или святого Марка следует посетить храм или помолиться дома. Полезно будет вспомнить житие мученика и других праведников, совершивших подвиги во имя своей веры. Также следует помнить, что праздник выпадает на Великий пост, во время которого говеющим нельзя употреблять в пищу мясо, яйца, рыбу и молочные продукты.

Однако существуют приметы, к которым прислушиваются верующие еще со времен Руси. В этот день люди не рубили деревья и не жгли костров, чтобы не навлечь на себя несчастья. Особенно осторожно и почтительно вели себя по отношению к березам.

В этот день люди старались избегать водоемов и не прикасаться к воде, так как верили, что смельчака, подошедшего слишком близко, могут утащить на дно русалки. Опасаясь встречи с нечистью, обходили стороной плакучие березы и ивы. Под их ветвями не отдыхали и не дремали, чтобы не столкнуться с потусторонним.

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#церковь
#дерево
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#храмы
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Ракета «Ангара А5» стартовала с космодрома Восточный
Ракета «Ангара А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
11 апреля 2024, 12:36

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, которой дважды приходилось откладывать, наконец-то состоялся, передает РИА Новости.
Старт произошел по расписанию в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты, после чего успешно вывел испытательную нагрузку на орбиту.

Изначально запуск этой ракеты с космодрома Восточный был запланирован на 9 апреля в 12:00 мск, однако автоматика инициировала «отмену пуска» за две минуты до назначенного времени из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Пуск был перенесен на следующий день, но 10 апреля ситуация повторилась.

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#ракеты
#роскосмос
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В Подмосковье начали использовать ИИ для улучшения работы общественного транспорта
Искусственный интеллект начал выявлять очереди на остановках в Подмосковье
11 апреля 2024, 12:26

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Нейросеть помогает оптимизировать работу общественного транспорта в Московской области: теперь искусственный интеллект, опираясь на данные с видеокамер системы «Безопасный регион», выявляет скопление людей на остановках, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Мониторинг проводится в часы пик. Точность выявления очередей на общественный транспорт составляет 95%.

«Далее информация о загруженных остановках практически в онлайн-режиме поступает в ведомство, а затем перевозчику. Это позволяет оперативно разбираться в ситуации и предпринимать действия, направленные на сокращение очередей»», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Информация поступает более чем со ста видеокамер, проверка проводится дважды в день. Скопление более десяти человек определяется как очередь.

В министерстве добавили, что искусственный интеллект следит и за чистотой на остановках: информация о мусоре также фиксируется и передаётся в соответствующее ведомство.

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#московская область
#подмосковье
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В программу по расселению аварийного жилья включили 30 домов в посёлке Южный в Климовске
11 апреля 2024, 12:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

30 домов, расположенных в посёлке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск, включили в государственную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Согласно постановлению правительства Московской области, в программу расселения включены дома №№4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 и 34. Всего в новые квартиры переедет 461 семья — свыше 860 человек», — говорится в сообщении.
Жильцы аварийных домов могут дождаться ключей от квартир в специально возведённых для них новостройках или взять сертификат на получение жилья. Жилищный сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр. При этом минимальным считается жильё площадью 33 квадратных метра. Приобрести квартиру при помощи сертификата можно в любом район Подмосковья в новостройке или на вторичном рынке.

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#климовск
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#министерство строительного комплекса мо
#подольск
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В Часове Яре ликвидирован американский наемник ВСУ Седрик Хэмм
11 апреля 2024, 12:02

Фото: istock / Dmitry Belyaev

В районе Часова Яра на территории Украины ликвидировали американского наемника Седрика Хэмма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный аналитик Руслан Татаринов.
По его данным, смерть американского военного наступила в апреле. Хэмм вступил в ряды «Интернационального легиона» Вооруженных Сил Украины в феврале текущего года.

Сначала Хэмма внесли в список пропавших без вести, однако позднее его тело было обнаружено.

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#всу
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