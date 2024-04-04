Мособлдума законодательно ввела квоты для приёма на работу участников СВО

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы в ходе 81-го заседания ввели квоты для приёма на работу ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Эта мера направлена на то, чтобы поддержать военнослужащих, вернувшихся с СВО. Для работодателей, численность сотрудников которых составляет более 100 человек, квота составит 1% от среднесписочной численности работников.
По его словам, работодатели заинтересованы в трудоустройстве участников СВО. Сейчас действует федеральная программа субсидирования найма.
Работодатели, которые принимают на работу вернувшихся со службы, получают субсидии. А предприятия малого и среднего бизнеса, которые трудоустроят ветеранов боевых действий, смогут получить статус социальных. Это позволит им рассчитывать на господдержку.
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«В Подмосковье проживают около 79 тыс. ветеранов боевых действий. Бойцы, служившие на фронте, вернувшись домой, должны быть уверены в завтрашнем дне и в том, что смогут обеспечить благополучие своих семей. Поэтому в Московской области принимаются все меры, чтобы у наших героев была возможность найти достойную работу. Квоты станут ещё одной мерой, которая поможет участникам спецоперации трудоустроиться», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Работодатели, которые принимают на работу вернувшихся со службы, получают субсидии. А предприятия малого и среднего бизнеса, которые трудоустроят ветеранов боевых действий, смогут получить статус социальных. Это позволит им рассчитывать на господдержку.
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Лора Луганская