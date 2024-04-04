Мособлдума распространила льготы по соцгазификации на участников СВО

Фото: пресс-служба Мособлгаза
Депутаты Мособлдумы в ходе 81-го заседания распространили действие льготы по социальной газификации на участников спецоперации, инвалидов I группы и тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Программа социальной газификации предполагает подведение газа до границ земельных участков. Её участниками в Московской области могут стать все жители уже газифицированных населённых пунктов.
Помимо этого, для отдельных категорий граждан дополнительно предусмотрены льготные условия. Это оплата газового оборудования до 80 тыс. рублей и работ по газификации дома.
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Помимо этого, для отдельных категорий граждан дополнительно предусмотрены льготные условия. Это оплата газового оборудования до 80 тыс. рублей и работ по газификации дома.
«В рамках исполнения поручения президента эта льгота будет предоставлена также участникам СВО и одному из членов их семей, инвалидам I группы и лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами. Предполагается, что после принятия закона льготой смогут воспользоваться ещё 417 семей. На это будет дополнительно предусмотрено более 47 млн. рублей», – уточнили в пресс-службе.Там напомнили, что в прошлом году Мособлдума предоставила такую меру поддержки ветеранам боевых действий, мобилизованным участникам СВО и членам их семей. Теперь такую возможность будут иметь все участники спецоперации.
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Лора Луганская