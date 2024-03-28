Мособлдума увеличила выплаты семьям погибших и пострадавшим в «Крокусе»

В столичном регионе с каждым днём становится всё теплее, поэтому многие уже поменяли зимнюю резину на своих автомобилях на летнюю, однако погода всё ещё неустойчивая, поэтому следует помнить о некоторых правилах вождения в период межсезонья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.