Мособлдума увеличила выплаты семьям погибших и пострадавшим в «Крокусе»

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы увеличила размер выплат при оказании экстренной социальной помощи. Выплаты получат семьи погибших и пострадавшие в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Региональный парламент принял закон об увеличении подобных выплат во время 80-го заседания. Из предельный размер увеличивается с 2 до 3 млн рублей.
Помимо этого дети, потерявшие в результате теракта одного или обоих родителей, будут получать ежемесячные выплаты. Законом их размер увеличен до 17,2 тыс. рублей.
Брынцалов попросил депутатов чутко реагировать на поступающие по этой теме обращения.
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«Ранее губернатор Московской области совместно с правительством Москвы принял решение о том, что семьи погибших при теракте в Красногорске получат выплаты в 3 млн рублей, пострадавшие, который оказались в стационарах, – по 1 млн. По 500 тыс. рублей полагается пострадавшим, лечившимся амбулаторно. Мы должны быть рядом и помогать людям», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Брынцалов попросил депутатов чутко реагировать на поступающие по этой теме обращения.
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Лора Луганская