12 участков, дворец и автопарк: чем владеет семья задержанного на СВО экс-мэра Сочи

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Задержанный бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский практически всю свою многочисленную недвижимость оформил на семью и детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что семья ушедшего в отставку, а потом на СВО чиновника успела обзавестись 12 земельными участками, самый большой из которых по площади 2307 квадратных метров, квартирами в 283 и 279 квадратных метра, девятью нежилыми зданиями площадью от 16 до 962 квадратных метров, а также тремя автомобилями Land Rover, Mercedes-Benz и Hyundai Santa Fe.
Ранее появилась информация о задержании экс-главы Сочи Копайгородского, который ушёл добровольцем на СВО после того, как покинул свой пост. Полицейские арестовали его в Луганске, после чего доставили в Москву для избрания меры пресечения.
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