12 участков, дворец и автопарк: чем владеет семья задержанного на СВО экс-мэра Сочи

В Уголовном кодексе России может появиться отдельное наказание за автоподставы. За ДТП с целью вымогательства предлагается лишать свободы на срок до четырех лет, а в случаях совершения его группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью — до семи лет. Такой законопроект будет внесен в Госдуму на этой неделе.