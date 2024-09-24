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Пашаева подозревают в поддельном ранении и получении госпособия в 3 млн рублей

24 сентября 2024, 13:01
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Экс-адвокат Эльман Пашаев подозревается в имитации ранения в зоне боевых действий на Украине в апреле этого года для получения пособия от государства на сумму три миллиона рублей. Об этом пишет Mash, ссылаясь на следователей по делу.


По сообщениям сослуживцев Пашаева, стражи порядка уже говорили с командиром 95-го стрелкового полка Виктором Москаленко с позывным «Сид». Кроме того, силовики запросили дело бойца «Крюгера», который был медиком, и, по предварительным данным, мог дать Пашаеву фальшивую справку о ранении.

Ранее сообщалось, что Пашаева могут уволить из рядов российской армии за самоволку. Со слов сослуживцев, экс-адвоката уже давно не было видно.

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#россия
#криминал
#эльман пашаев
#новости
#сво
В Можайске задержали двух молодых людей с 3 кг наркотиков
24 сентября 2024, 13:21

Фото: iStock/YakobchukOlena

Почти три килограмма синтетических наркотиков обнаружили полицейские в машине, на которой ехали по Минскому шоссе двое 22-летних мужчин — уроженцев Тамбовской области и Краснодарского края, сообщает пресс-служба подмосковного глава МВД.
«Полицейские остановили автомобиль на территории Можайского городского округа. В багажнике они нашли коробку из-под сабвуфера, в которой свёрток с кристаллическим веществом светло-бежевого цвета общей массой свыше 2,8 кг», — говорится в сообщении.
В результате лабораторного исследования было установлено, что в составе вещества есть наркотическое средство: альфа-ПВП.

Обоих молодых людей задержали, против них завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».

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ФАС выявила картель шести компаний на торгах в сфере ЖКХ на 827 млн рублей

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#можайск
#наркотики
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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ФАС выявила картель шести компаний на торгах в сфере ЖКХ на 827 млн рублей
24 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/Wasan Tita

ФАС выявила картель шести компаний, которые организовали сговор на торгах в сфере ЖКХ общей суммой более 827 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации надзорного органа, часть торгов проходила в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Шесть компаний подозреваются антимонопольным органом в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. <…> Часть торговых процедур проводилась в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что антимонопольная служба возбудила дела в отношении ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат».

По предварительным данным ФАС, картель был организован как минимум во время 31 аукциона, на которых его участники смогли заключить госконтракты на 827,855 миллионов рублей.
Всем компаниям грозят крупные оборотные штрафы.

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#предупреждение
#жильё
#фас
#городская среда
#штрафы
#служба
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Бывший военком Украины рассказал про смерти призывников в военкоматах
Экс-военком Украины Юрченко: призывники гибнут из-за отказа служить
24 сентября 2024, 11:53

Фото: istockphoto/undefined undefined

Украинские призывники погибают в стенах военкоматов за отказ служить и попытки сопротивляться, пишет ТАСС, ссылаясь на экс-военкома Украины Николая Юрченко.
«Ну да, бывает. Один случай и у нас был. Взяли по повестке, переночевал и человек умер. Наверное, да, применяли физическую силу», — пояснил собеседник журналистам.
Он добавил, что физическая сила применялась к мобилизованным, когда они хотели вызвать резонанс в обществе. К слову, Юрченко и сам не хотел отправиться на фронт.

«Была должность, работу выполнял», - отметил экс-военком Незалежной.
Вместе с тем известно, что собеседник все же был в зоне боевых действий в связи с невыполненным им планом по вручению повесток.

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#мир
#украина
#призывник
#смерть
#всу
#новости
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Бывшего футболиста сборной России осудили на 9,5 лет за наркотики
Экс-футболиста сборной России Бугаева осудили на 9,5 лет по делу о наркотиках
24 сентября 2024, 11:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, Прикубанский районный суд Краснодара приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.
По информации ТАСС, бывший футболист говорил, что якобы хотел помочь полицейским поймать людей, которые пытались его привлечь к распространению наркотиков, однако имеющиеся у следствия доказательства опровергли его показания, на суде Бугаев признался в содеянном.

По данным следствия, все произошло в октябре 2023 года, когда Бугаев получил смс с координатами тайника с наркотиками, откуда он забрал почти полкилограмма запрещенных веществ. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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#приговор
#смс
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#футболист
#наркотики
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Стала известна основная версия отравления детей в Красноярском крае
Прокуратура: дети под Красноярском могли отравиться от обработки дома дихлофосом
24 сентября 2024, 11:31

Фото: iStock/Benjamin Clapp

В качестве основной версии отравления семьи в Красноярском крае, в результате которого погибли четверо детей, сейчас рассматривают обработку помещений дома аэрозольным дихлофосом. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает РИА Новости. По информации надзорного органа, для более точного заключения к исследованию подключили экспертов из Москвы.
«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — подчеркивает красноярская прокуратура в своем телеграм-канале.
Также отмечается, что проверочные мероприятия и следственные действия все еще продолжаются, окончательное заключение о случившемся еще предстоит установить.

В региональном СКР агентству также сообщили, что в организмах двух погибших детей не нашли следов средства от мух. Ранее отмечалось, что дети могли перепутать его со специями.

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#дома
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Вынесен приговор фигурантам по делу о теракте в Чечне в 2005 году
Фигурантам по делу о теракте в Чечне в 2005 году дали до 25 лет колонии
24 сентября 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 24 и 25 годам колонии суд приговорил фигурантов дела о теракте в Чеченской республике в 2005 году Ибрагима Донашева и Нажмудина Дудиева, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя суда. Тогда почти 20 лет назад пострадало 36 человек, а еще 15 погибло.
«Суд приговорил Дудиева к 24 годам строгого режима с лишением воинского звания, Донашева — к 25 годам строгого режима с лишением воинского звания», — приводит слова собеседника РИА Новости.
По информации следователей, осужденные летом 2005 года участвовали в похищении мужчины, а его тело позже переодели в форму российского военного и оставили в начиненной взрывчаткой машине. Чтобы привлечь внимание правоохранителей, по машине стреляли, а затем, когда начались оперативно-следственные мероприятия, устроили взрыв.

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Автобус влетел в отбойник и в «Камаз» на МКАД в Москве, есть погибшие

В России двое неизвестных мужчин похитили женщину на ее же машине
#россия
#суд
#чечня
#теракт
#криминал
#новости
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Автобус влетел в отбойник и в «Камаз» на МКАД в Москве, есть погибшие
24 сентября 2024, 11:18

Фото: Telegram-канал столичной Госавтоинспекции

ДТП с жертвами произошло на МКАД в Москве. Как уточнили в ГАИ, автобус влетел в отбойник, а затем в «Камаз». Трагедия случилась на 69-м километре внутренней стороны автодороги сегодняшней ночью.
«В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте», — сообщили в ведомстве.
По факту случившегося ведется проверка с выяснением всех обстоятельств.

Перед этим стало известно, что под Саратовом злоумышленники совершили похищение женщины на ее же автомобиле. По факту произошедшего открыто уголовное производство о похищении человека в составе группы по предварительному сговору. Нападавшие могут получить до 12 лет тюремного срока.

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#мкад
#новости
#смерть
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В России двое неизвестных мужчин похитили женщину на ее же машине
В Саратовской области двое неизвестных похитили женщину на ее же машине
24 сентября 2024, 11:10

Фото: iStock/Dzurag

В Саратовской области в городе Балаково двое неизвестных похитили женщину на ее же машине. Об этом проинформировали в региональном следственном управлении СК России, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на 23 сентября у одного из домов на улице Бульвар Роз. Сообщается, что двое неизвестных мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив её в автомобиль, который принадлежит ей.

Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.

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#убийство
#уголовное инцидент
#рф
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По делу генерала Попова допросили более 90 свидетелей
Адвокат генерал-майора Попова сообщил, что по его делу допросили 91 свидетеля
24 сентября 2024, 10:42

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Следователи допросили 91 свидетеля обвинения в рамках расследования уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.
По словам Буйновского, свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров, так и не допросили, хотя на этом настаивал и он, и фигурант дела. Согласно материалам дела, в обвинительном заключении указано, что свидетели защиты отсутствуют.

Ранее сообщалось, что суд признал законным ограничение срока доступа к документам уголовного дела для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Ивана Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Согласно данным следствия, фигурант дела причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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