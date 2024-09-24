Пашаева подозревают в поддельном ранении и получении госпособия в 3 млн рублей

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Экс-адвокат Эльман Пашаев подозревается в имитации ранения в зоне боевых действий на Украине в апреле этого года для получения пособия от государства на сумму три миллиона рублей. Об этом пишет Mash, ссылаясь на следователей по делу.
По сообщениям сослуживцев Пашаева, стражи порядка уже говорили с командиром 95-го стрелкового полка Виктором Москаленко с позывным «Сид». Кроме того, силовики запросили дело бойца «Крюгера», который был медиком, и, по предварительным данным, мог дать Пашаеву фальшивую справку о ранении.
Ранее сообщалось, что Пашаева могут уволить из рядов российской армии за самоволку. Со слов сослуживцев, экс-адвоката уже давно не было видно.
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