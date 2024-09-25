Создание ОПГ и продажа мест на кладбищах: в чём подозревают экс-мэра Сочи Копайгородского

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, по предварительным данным, обвиняют в создании организованной преступной группы (ОПГ) и продаже мест на кладбищах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Следователи выяснили, что ОПТ, состоящая из сочинских чиновников и бизнесменов, продавала места на местных кладбищах. За одно захоронение они просили от родственников от 200 тысяч до трёх миллионов рублей. Ежемесячный заработок группировки составлял от 10 до 15 миллионов рублей.
Ранее главарём этой банды считали экс-советника Копайгородского Родиона Пищура, которого задержали летом. Однако сейчас выяснилось, что и сам экс-мэр участвовал в этих махинациях. Его и других подозреваемых в настоящий момент допрашивают.
Также проводятся обыски по местам жительства бывшего заместителя мэра Бурлева и у главы Хостинского района Сочи Савина.
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Ранее главарём этой банды считали экс-советника Копайгородского Родиона Пищура, которого задержали летом. Однако сейчас выяснилось, что и сам экс-мэр участвовал в этих махинациях. Его и других подозреваемых в настоящий момент допрашивают.
Также проводятся обыски по местам жительства бывшего заместителя мэра Бурлева и у главы Хостинского района Сочи Савина.
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Анастасия Чинкова