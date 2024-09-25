В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского ведут следственные действия

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Следственные действия проводятся в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
Отмечается, что ранее Копайгородский отправился добровольцем в зону специальной военной операции. В отставку он ушел в мае текущего года по причине перехода на новое место работы.
Согласно данным Telegram-канала Mash, бывшего мэра задержали в Луганске, в настоящее время он находится в Москве. Дома у него и у остальных фигурантов дела уже прошли обыски. Уточняется, что следователи также допросили его жену Анастасию Гредину.
Алексей Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.
Читайте также:
Матвиенко переизбрали председателем Совфеда РФ
Джо Байден пошутил, что выглядит на 40 лет
Премьер Британии Стармер потребовал вернуть «сосиски» вместо заложников из Газы
Согласно данным Telegram-канала Mash, бывшего мэра задержали в Луганске, в настоящее время он находится в Москве. Дома у него и у остальных фигурантов дела уже прошли обыски. Уточняется, что следователи также допросили его жену Анастасию Гредину.
Алексей Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.
Читайте также:
Матвиенко переизбрали председателем Совфеда РФ
Джо Байден пошутил, что выглядит на 40 лет
Премьер Британии Стармер потребовал вернуть «сосиски» вместо заложников из Газы
Екатерина Коршунова