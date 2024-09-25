В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского ведут следственные действия

Климатические условия оказывают заметное влияние на здоровье и внешний вид волос. Главным образом это связано с колебаниями температур и изменением рациона. Чтобы волосы в любую погоду выглядели на отлично, нужно подбирать уходовые средства в соответствии с сезоном и сбалансировать свой рацион, чтобы локоны получали все необходимые питательные вещества.