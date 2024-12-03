«Герой в гомеровском смысле»: история панфиловца Бауыржана Момышулы

Бауыржан Момышулы (Фото: сайт bakcharlib.ru)
9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» продолжает цикл программ, в которых рассказывает о героях прошлого и настоящего. Сегодня наш рассказ – о герое Советского Союза Бауыржане Момышулы.
Старший лейтенант Мамышулы в 1941 году в составе стрелковой дивизии под командованием генерала-майора Ивана Панфилова участвовал в отражении наступления немецко-фашистских войск на Москву на самом сложном направлении – Волоколамском. Об этом рассказал «Радио 1» историк, заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.
Момышулы родился под Джамбулом в Казахстане в 1910 году. Был призван в рабоче-крестьянскую Красную армию в 1932 году, и уже тогда начал раскрываться его талант как воина.
Бауыржан Момышулы (Фото: сайт bakcharlib.ru)
В годы Великой Отечественной войны Бауыржан Момышулы вступил в 316-ю стрелковую дивизию под командованием Ивана Васильевича Панфилова.
Командовал армией в Подмосковье тогда Константин Константинович Рокоссовский. Он лично знал Момышулы и отличал его среди прочих. В ноябре старший товарищ Момышулы Иван Панфилов погиб, но его заветы его ученик и соратник сохранил до конца жизни.
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«Это был герой в гомеровском смысле, в чисто классическом. Неустрашимый, умелый, смекалистый, выносливый, гордый, способный откликнуться на вызовы среды, времени и не поступиться главным себе», – отметил историк.
Момышулы родился под Джамбулом в Казахстане в 1910 году. Был призван в рабоче-крестьянскую Красную армию в 1932 году, и уже тогда начал раскрываться его талант как воина.
Бауыржан Момышулы (Фото: сайт bakcharlib.ru)
В годы Великой Отечественной войны Бауыржан Момышулы вступил в 316-ю стрелковую дивизию под командованием Ивана Васильевича Панфилова.
«Он был назначен командиром батальона 1073-го Толгарского стрелкового полка. Дело в том, что Панфиловская дивизия формировалась в Казахстане, и в защите столицы участвовали представители разных национальностей. Среди них, в том числе и среди 28 панфиловцев, было много казахов. В связи с тяжелейшим положением под Москвой 5 октября 1941 года дивизия была срочно переброшена на Волоколамское направление», – рассказал собеседник «Радио 1».Здесь старший лейтенант Момышулы участвовал в обороне западной части Подмосковья. Принимал участие в 27 боях. За массовый героизм дивизии было присвоено звание гвардейской.
«Бауыржан Момышулы, этот строгий командир, усвоил тезис Панфилова – «Берегите людей». В нём сочетались строгость, склонность к поддержанию дисциплины и желание спасти людей. 16-18 ноября настал этап нового удара вермахта по Москве. У деревни Матрёнино благодаря Бауржану наступление было задержано на три дня. Надо понять, что такое три дня, когда даже час замедления наступления имело значение. А три дня – это невероятное достижение. Батальон Момышулы оказался в окружении, но на три дня задержал наступление врага. Другие части отступили, а он нет. И при этом он ещё вывел батальона из окружения боеспособным. Так что он усвоил не только этот тезис Памфилова, но и его тактику», – сказал Александр Снегуров.Бауыржан Момышулы (Фото: сайт bakcharlib.ru)
Командовал армией в Подмосковье тогда Константин Константинович Рокоссовский. Он лично знал Момышулы и отличал его среди прочих. В ноябре старший товарищ Момышулы Иван Панфилов погиб, но его заветы его ученик и соратник сохранил до конца жизни.
«Позже он проявил себя в боях у деревни Крюково. Потом в 1942 году было ещё столкновение с дивизией «Мёртвая голова». И здесь Бауэржан также проявил смекалку и упорство. После окончания войны вернулся в Алма-Ату начал писать произведения в жанре военной прозы, рассказы о современниках и книги для детей, заложил основы казахской военной литературы», – заключил Снегуров.Ещё в 1942 году Бауыржана Момышулы представили к званию Героя Советского Союза. Однако по каким-то причинам только в 1990-м, уже на излёте СССР, после смерти, а скончался он в 1982-м году, ему было присвоено это звание.
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Лора Луганская