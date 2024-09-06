Команда Подмосковья впервые заняла второе место на Спартакиаде учащихся

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Спортсмены из Московской области впервые заняли второе общекомандное место на Спартакиаде учащихся. Суммарно школьники и студенты региона завоевали 397 медалей. В общем зачёте XII всероссийской летней Спартакиады учащихся они уступили только Москве.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хочу поблагодарить наших спортсменов и тренеров за то, что удалось показать столь высокий результат. У нас впервые второе место в общекомандном зачете Спартакиады учащихся. Уверен, что это не предел. Мы в Подмосковье создаем условия для того, чтобы активный образ жизни был доступен каждому. Многие жители занимаются спортом, более 2,5 тысяч спортсменов входят в состав сборных команд России», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что для тренировок очень важна инфраструктура.
«У нас свыше 13,5 тысяч спортивных сооружений, и мы стараемся поддерживать их в хорошем состоянии, строить новые. В этом году капитально обновим и построим 24 объекта. Это универсальные залы, бассейны, стадионы, которые станут точками притяжения для всех, кто любит спорт», – добавил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Спартакиада проводится каждые два года. В 2024-м она проходила с мая по 66 дисциплинам. Финальный этап состоялся на территории 22 регионов, в том числе в Подмосковье.
Так, в Раменском провели состязания по айкидо и бадминтону, в Химках – по бейсболу. В Богородском Сергиево-Посадского городского округа прошёл этап по гребному слалому, а в деревне Матвейково Дмитровского городского округа – по гольфу.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московскую область в этом году представляли 648 спортсменов. Подмосковные тяжелоатлеты показали рекордный результат по количеству очков за всю историю проведения Спартакиады. Число баллов, набранных подмосковной сборной по бадминтону, более чем в три раза превысило результат ближайших соперников из Санкт-Петербурга и Татарстана. Девушки в хоккее на траве вновь заняли первое место, не уступая лидерство с 2009 года.
Подмосковные легкоатлеты установили новый рекорд России среди спортсменов до 18 лет в смешанной эстафете 4×400 метров.
Абсолютным чемпионом Спартакиады в прыжках в воду стал воспитанник СШОР по водным видам спорта «Электросталь» Спартак Гаркуша. Он взял четыре золотые медали: в индивидуальных прыжках с трамплина и вышки, а в синхронных прыжках с вышки и с трамплина вместе с другим воспитанником электростальской школы Ильёй Надеевым.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ещё одним абсолютным чемпионом стал Захар Кель из областного спортивного училища №5. Он завоевал золото во всех видах программы в бадминтоне – в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Также в числе мультимедалистов – Виктория Миронова из Мытищ и Виктория Таранникова из Видного. У них по четыре награды разного достоинства в плавании. Валерия Плеханова из Чехова заработала три медали в синхронном плавании.
Кроме того, в этом году подмосковные спортсмены впервые выиграли общекомандный зачет в водном поло (девушки), всестилевом карате, гольфе, дзюдо, кикбоксинге и лёгкой атлетике. Помимо этого, они стали бронзовыми призёрами в пляжном волейболе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Синхронистки из Подмосковья спустя 15 лет выиграли командный зачёт, обойдя по количеству очков соперников из Москвы и Санкт-Петербурга. А сборные по настольному теннису и спортивной гимнастике вернулись в призовую тройку, взяв командную бронзу.
Всего по итогам состязаний в копилке сборной региона – 163 золотых, 149 серебряных и 85 бронзовых медалей.
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Лора Луганская