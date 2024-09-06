В Подмосковье стипендию Губернатора получат дети-сироты

Фото: Министерство социального развития Московской области
В Подмосковье в 2024 году около 1400 студентам-сиротам колледжей и ВУЗов назначали стипендию Губернатора, сообщает Министерство социального развития Московской области.
В Московской области особое внимание уделяется поддержке детей, которые остались без попечения родителей. Одна из мер поддержки — ежемесячная стипендия губернатора Московской области, которую получают студенты очной формы обучения в средних специальных и высших учебных заведений.
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«В этом году у нас порядка 1400 первокурсников из числа детей-сирот, которые поступили в колледжи и ВУЗы, и мы проактивно без какой-либо рутины назначили им стипендию Губернатора. Ее размер составляет 6 тысяч рублей, она атоматически перечислена студенту на счет. Всего же в регионе такую стипендию получают более 5,5 тысяч детей-сирот», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Министерство социального развития Московской области подчёркивает важность этой меры поддержки и её доступность для всех студентов-сирот, независимо от местоположения учебного заведения.
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Дайана Хусинова