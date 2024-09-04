13 сентября пройдёт акция «День в лесу. Сохраним лес вместе»

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
Комитет лесного хозяйства Московской области приглашает на акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе».
Мероприятие пройдёт 13 сентября на центральной площадке лесного участка в Кучинском участковом лесничестве.
Рядом с местом проведения акции будет организована парковка для личного транспорта, от нее до площадки можно будет доехать на бесплатном автобусе.
Для того, чтобы доехать своим ходом, можно воспользоваться электричкой: с Курского вокзала отправляйтесь до ж/д станции «Железнодорожная», выход к ул. Лесопарковая. Отсюда до центральной площадки для участников акции также будут следовать бесплатные автобусы.
Начало мероприятия в 10:00, однако сбор будет в 9:00.
Весь посадочный материал и инвентарь будет выдан на месте.
Одежда должна быть удобной и соответствовать погоде. Возьмите с собой коллег, друзей, родных и не забудьте хорошее настроение, чтобы с улыбкой сажать деревья.
0+
Читайте также:
Блогер Тихомиров раскрыл, когда в Подмосковье начнётся сезон грибов
Подмосковная лесная охрана за выходные провела более 300 патрулирований
В Кашире благоустроят улицу Советскую и соединят с набережной Оки
Дайана Хусинова