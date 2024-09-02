Подмосковная лесная охрана за выходные провела более 300 патрулирований

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 30 августа по 1 сентября проводила рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на лесных территориях. Всего за три дня проведено 326 патрулирований земель лесного фонда, сообщили в пресс-службе ведомства.
Рейды в основном проходили на лесных участках, максимально приближенным к населённым пунктам, садовым товариществам, а также в традиционных местах отдыха местных жителей и гостей региона. Усиление патрулирований связано с тем, что до 9 сентября на территории земель лесного фонда установлен IV класс пожарной опасности в 13 лесничествах. Там ограничено пребывание граждан, а также предусмотрены дополнительные требования пожарной безопасности.
Речь идёт о Шатурском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Виноградовском, Ступинском, Луховицком, Подольском, Наро-Фоминском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Дмитровском филиалах Мособллеса, а также филиале «Русский лес».
Так, для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Кроме того, нарушения грозят лишением свободы на срок до 10 лет. Помимо штрафов, нарушителей могут обязать возместить вред, причинённый лесам и находящимся там природным объектам.
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Речь идёт о Шатурском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Виноградовском, Ступинском, Луховицком, Подольском, Наро-Фоминском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Дмитровском филиалах Мособллеса, а также филиале «Русский лес».
«За три дня проведено 326 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 21 нарушение лесного законодательства, в том числе четыре нарушения правил пожарной безопасности. Составлено девять протоколов об административных правонарушениях», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений АгуловВ патрулированиях участвовали сотрудники МВД, МЧС и администраций городских округов. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьёй 99 Лесного кодекса России, виновные в нарушении лесного законодательства несут административную и уголовную ответственность.
Так, для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Кроме того, нарушения грозят лишением свободы на срок до 10 лет. Помимо штрафов, нарушителей могут обязать возместить вред, причинённый лесам и находящимся там природным объектам.
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Лора Луганская