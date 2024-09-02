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Подмосковная лесная охрана за выходные провела более 300 патрулирований

02 сентября 2024, 16:28
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 30 августа по 1 сентября проводила рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на лесных территориях. Всего за три дня проведено 326 патрулирований земель лесного фонда, сообщили в пресс-службе ведомства.
Рейды в основном проходили на лесных участках, максимально приближенным к населённым пунктам, садовым товариществам, а также в традиционных местах отдыха местных жителей и гостей региона. Усиление патрулирований связано с тем, что до 9 сентября на территории земель лесного фонда установлен IV класс пожарной опасности в 13 лесничествах. Там ограничено пребывание граждан, а также предусмотрены дополнительные требования пожарной безопасности.

Речь идёт о Шатурском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Виноградовском, Ступинском, Луховицком, Подольском, Наро-Фоминском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Дмитровском филиалах Мособллеса, а также филиале «Русский лес».


«За три дня проведено 326 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 21 нарушение лесного законодательства, в том числе четыре нарушения правил пожарной безопасности. Составлено девять протоколов об административных правонарушениях», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов
В патрулированиях участвовали сотрудники МВД, МЧС и администраций городских округов. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьёй 99 Лесного кодекса России, виновные в нарушении лесного законодательства несут административную и уголовную ответственность.

Так, для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Кроме того, нарушения грозят лишением свободы на срок до 10 лет. Помимо штрафов, нарушителей могут обязать возместить вред, причинённый лесам и находящимся там природным объектам.

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#московская область
#пожарная безопасность
Добрая традиция: подмосковных школьников угостили мороженым в первый день учёбы
02 сентября 2024, 16:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ученики первых-четвертых классов подмосковных школ по сложившейся традиции получили в подарок от команды губернатора мороженое «Чистая линия». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Акция проходит уже в четвёртый раз. В этом году для ребят приготовили 525 тыс. вафельных стаканчиков и раздали их в 1487 школах региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Это стало доброй традицией – в первый учебный день в каждой школе нашего любимого Подмосковья все ученики с 1 по 4 классы получают мороженое. Это наш совместный проект с правительством Московской области. Ежегодно к началу сентября мы производим мороженое в упаковке «Команда Губернатора». Эмоции детей всегда очень яркие и положительные», – поделился вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ранее губернатор Андрей Воробьёв сообщал, что в этом году за парты в Подмосковье сели 1 млн 85 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников. 2 сентября в регионе открыли 39 новых школ и ещё 40 – после капремонта.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#подмосковье
#московская область
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В Химках после капремонта открыли гимназию №23
02 сентября 2024, 16:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

После капитального ремонта в городском округе Химки открыли гимназию №23, площадь которой превышает 15 тысяч квадратных метров. 150 школьников встретили учебный год в новых классах.
Ремонтные работы охватили все аспекты гимназии, за девять месяцев в здании обновили кровлю и фасад, а внутренние помещения школы преобразились благодаря отделочным работам в коридорах и классах. Для более комфортного и удобного прибывания учащихся в учебном заведении, гимназию снабдили современным оборудованием и мебелью. Кроме того, была благоустроена и прилегающая территория: вокруг здания появились пешеходные дорожки, а также был высажен газон и установлен новый забор.

Также в гимназии ввели профильные классы, что позволяет ученикам выбирать направления, которые им будут наиболее интересны. Среди них: гуманитарное, физико-математическое, естественно-научное или инженерное. А ещё в планах открытие кадетского отделения.

«В этом году по инициативе главы городского округа Химки Дмитрия Волошина проводится масштабная работа по строительству новых образовательных учреждений. Открытие современных школ создаёт условия для правильного и успешного развития подрастающего поколения. Уверен, что эта гимназия воспитает множество достойных людей. Верю, что возможности, которые предоставит учебное заведение, станут стартом для новых побед и достижений как для ребят, так и для педагогов», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
Кроме того, в Химках продолжается обновление ещё четырёх образовательных объектов: детского сада «Радуга» в Новых Химках, дошкольного отделения лицея №7 и воспитательно-образовательного комплекса в составе блока начальной школы и дошкольного отделения в Новогорске.

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#гимназия
#химки
#школа
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Спасатели из Шатуры победили на профессиональном конкурсе
02 сентября 2024, 16:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Шатурская команда спасателей одержала победу на соревнованиях по пятиборью, в которых участвовали работники Мособлпожспаса и подмосковного отделения МЧС, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шатура.
«Участники проходили полосу препятствий, тушили пожары, ликвидировали последствия разлива опасных химических веществ, проводили поисковые работы под водой, разбирали завалы разрушенных зданий, а также проходили и другие испытания, с которыми могут столкнуться спасатели», — говорится в сообщении.
Отмечается, что приоритетной задачей на всех испытаниях было спасение людей: их эвакуировали с высоты, искали в лесах, доставали из колодцев и других труднодоступных и опасных мест, оказывали первую помощь и эвакуировали в безопасные места.

Всего в соревнованиях принимали участие 18 команд — 14 от Мособлпожспаса и четыре от МЧС. По итогам испытаний лучшей была признана шатурская команда поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части территориального управления № 9 Мособлпожспаса.

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#шатура
#спасатели
#конкурс
#мособлпожспас
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Более 1,1 млн. подмосковных детей занимаются в кружках и секциях
02 сентября 2024, 15:11

Фото: администрация г. о. Королёв

В Подмосковье более 1,6 тыс. организаций предлагают разнообразные внешкольные занятия. Это спортивные секции, творческие кружки и многое другое. Кружки и секции посещают порядка 1,1 млн. детей, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«В Московской области выстроена обширная система дополнительного образования, каждый ребёнок может найти себе занятие по душе. Более 1,6 тысячи организаций Подмосковья предлагают разнообразные программы – спортивные секции, творческие кружки и многое другое», – отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Программы допобразования в регионе предлагают в садиках, школах, на базе учреждений культуры и спорта, в частных образовательных организациях.
«Задача школы – дать фундаментальные знания. А дополнительное образование позволяет углубиться в интересные ребёнку темы, попробовать что-то на практике. Например, ребёнок изучил что-то новое на уроке физики и тут же после школы попробовал на основе этих знаний собрать робота, создать модель для 3D-принтера», – пояснила региональный парламентарий.
Самединова добавила, что у родителей есть возможность воспользоваться электронным сертификатом на оплату кружков. С его помощью можно бесплатно записать ребёнка в любой кружок или секцию в муниципалитете. В прошлом учебном году было реализовано свыше 407 тыс. таких сертификатов.

Список программ дополнительного образования и организаций можно найти на портале Единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области»

Воспользоваться онлайн-записью «Приём на обучение в организацию дополнительного образования в Московской области» родители могут на региональном портале госуслуг Подмосковья.

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#мособлдума
#кружки
#подмосковье
#московская область
#образование
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В колледже «Подмосковье» провели собрания для первокурсников
02 сентября 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В колледже «Подмосковье» провели собрания для первокурсников
«Собравшимся рассказали об особенностях учебно-воспитательного процесса, а также о том, какой уровень подготовки специалистов даёт учебное заведение. Кроме того, в ходе встречи студентам рассказали о расписании занятий, режиме работы колледжа и о контроле за посещаемостью и успеваемостью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что собрания прошли продуктивно, удалось обсудить ряд важных организационных вопросов и наладить обратную связь. Руководители колледжа также поздравили ребят с началом учебного года и пожелали успехов с освоением программы.

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#колледж
#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
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В подмосковном селе Сватково построят очистные сооружения
02 сентября 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Очистные сооружения планируется построить в селе Сватково Сергиево-Посадского городского округа, подряд на эти работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет построить очистные сооружения и поставить туда всё необходимое оборудование. Производительность очистных сооружений составит 1300 кубических метров в сутки, строительство должны закончить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 815 миллионов 899 тысяч 800 рублей, заявки принимаются до 16 сентября.

Строительство будет финансироваться из бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

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#сергиев посад
#очистные сооружения
#строительство
#комитет по конкуретной политике мо
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Российские туристы почти сутки не могут вылететь в Турцию из аэропорта «Внуково»
Пассажиры застряли в аэропорту «Внуково» из-за задержки рейсов Turkish Airlines
02 сентября 2024, 14:48

Фото: iStock/Chalabala

Десятки туристов застряли в столичном аэропорту «Внуково» из-за задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что многие россияне ждут вылета уже вторые сутки. Так, вылет рейса Москва-Анталья откладывался уже несколько раз со вчерашнего дня. Сегодня утром пассажирам сообщили, что вылет состоится в 14:00, однако его вновь перенесли – уже на 18:15.

Кроме того, задерживаются рейсы в Стамбул, Бодрум и Даламан. Из-за веерной задержки Turkish Airlines также не может в штатном режиме осуществлять перелёты в обратную сторону, из Турции в Москву.

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#турция
#самолет
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Столичный суд рассмотрит иск Бакальчук о разводе 12 сентября
02 сентября 2024, 14:34

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Савеловский суд столицы 12 сентября проведет беседу по иску основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с мужем Владиславом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«В Савёловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 года назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С.», — говорится в сообщении.

30 июля Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.1 августа сообщалось, что иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака оставлен без движения. Причина такого решения суда не разглашалась.

23 июля стало известно о проблемах в семье бизнесменов. Владислав Бакальчук утверждает, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманным путём завладеть Wildberries.

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#развод
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В Люберцах построят крупный воспитательно-образовательный комплекс
02 сентября 2024, 14:32

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Воспитательно-образовательный комплекс, в состав которого войдёт школа на 500 учеников и детский сад на 120 мест, построят в дачном посёлке Красково городского округа Люберцы, проект одобрила Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание будет переменной этажности — от двух до трёх этажей, его общая площадь составит свыше одиннадцати с половиной тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2026 году», — отметил министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В блоке общеобразовательной школы предусмотрены кабинеты для 20 классов, лаборатории, два спортивных зала, библиотечный центр, актовый зал, столовая с кухней и медпункт. В детском саду будет пять групповых ячеек, музыкальный зал, кабинеты для кружков и прочие необходимые помещения.

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#мособлархитектура
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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