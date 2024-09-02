Блогер Тихомиров раскрыл, когда в Подмосковье начнётся сезон грибов

Автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров заявил, что в Московской области сезон грибов начнётся в конце сентября.
«Я подозреваю, что грибы могут пойти в конце сентября, даже начале октября. Если похолодает, появится все, что надо, – от подосиновиков до белых грибов, рыжиков. Их также можно будет найти на востоке области», – поделился в беседе с «Москвой 24» Тихомиров.
Однако нынешняя пора подхлдит не только для сбора грибов. Так, кузбасские рыбаки поделились фотографиями улова большой щуки.
«Да рыбак из этой щуки наверное больше трёх желаний исполнит сготовил: паштет, пирожки и уху», — приводит «Сiбдепо» комментарии пользователя.Ранее в подмосковном Минэкологии рассказали, какие виды грибов в регионе разрешены для сбора, а какие стоит оставить в лесу.
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Мелисса Тимофеева