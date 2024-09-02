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Блогер Тихомиров раскрыл, когда в Подмосковье начнётся сезон грибов

Блогер Тихомиров спрогнозировал сезон грибов в конце сентября
02 сентября 2024, 18:34

Автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров заявил, что в Московской области сезон грибов начнётся в конце сентября.
«Я подозреваю, что грибы могут пойти в конце сентября, даже начале октября. Если похолодает, появится все, что надо, – от подосиновиков до белых грибов, рыжиков. Их также можно будет найти на востоке области», – поделился в беседе с «Москвой 24» Тихомиров.

Однако нынешняя пора подхлдит не только для сбора грибов. Так, кузбасские рыбаки поделились фотографиями улова большой щуки.



«Да рыбак из этой щуки наверное больше трёх желаний исполнит сготовил: паштет, пирожки и уху», — приводит «Сiбдепо» комментарии пользователя.

Ранее в подмосковном Минэкологии рассказали, какие виды грибов в регионе разрешены для сбора, а какие стоит оставить в лесу.

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Премьер Мишустин и губернатор Воробьёв приехали с поздравлениями в новый лицей «Авиатика»
Мишустин и Воробьёв приехали с поздравлениями в новый лицей «Авиатика»
02 сентября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Премьер России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравили с Днём знаний учащихся и педагогов лицея «Авиатика», который открылся в Лобне. Это современный образовательный комплекс, оборудованный всем необходимым для учёбы, занятий спортом и творчеством.
Лицей построен по нацпроекту. Он включает школу на 220 мест и детсад на 330 воспитанников. Это одно из двух крупнейших учебных заведений в Подмосковье. В прошлом году подобную школу в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском округе открыл президент.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мишустин и Воробьёв осмотрели в лицее классы, столовую, спортивный и актовый залы, а также поздравили учащихся и педагогов с началом учебного года.
«Андрей Юрьевич, скажу абсолютно искренне, что я поражён масштабами, скоростью и качеством работы, которую региональные власти провели по открытию лицея. Он потрясающий. Здесь важно было подготовить персонал, сделать все лабораторные классы. Хочу поблагодарить в вашем лице всех коллег из Московской области, кто трудился над этим проектом», – сказал Мишустин.
Он отметил, что федеральная часть финансирования была доведена вовремя.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Это большая президентская программа, и все мы стараемся, чтобы национальные проекты, государственные программы, указы и поручения главы государства выполнялись вовремя. Сегодня мы видим пример такой работы. Счастливые глаза ребят и преподавателей – настоящая награда. Ещё очень важно развивать инфраструктуру, ведь для школы необходимы хорошие дороги, автобусы, чтобы ребята могли комфортно доехать как до дома, так и к местам, где они будут заниматься в кружках», – добавил глава правительства.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Старт строительству «Авиатики» Андрей Воробьёв и зампред правительства Татьяна Голикова дали в мае 2022 года одновременно с 19 другими школами. Это долгожданный объект для микрорайона Катюшки, где проживают почти 15 тыс. человек. Он разделён на две части. В южной – всего одна средняя школа №10. В северной, где шесть лет назад были введены первые дома, инвестор школу так и не построил. В итоге до ближайшей СОШ №7 в мкр. Букино детям приходилось добираться полтора километра.

Чтобы ребята могли учиться рядом с домом, правительство региона в 2022 году заключило контракт с подрядчиком, и в течение двух лет в Катюшках был построен большой лицей «Авиатика». Он разгрузил СОШ №№ 3,7 и 10. Кроме того, туда в полном составе перешли школьники и педагоги из СОШ №5. Здание же пятой школы в следующем году отремонтируют и передадут Лобненскому лицею.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Президентская программа позволяет нам в Подмосковье реализовывать очень амбициозные проекты как по форме, так и по содержанию. Здесь мы видим просторные аудитории, лучшие лаборатории. Наша задача – приглашать к себе самых талантливых учителей. Мы сотрудничаем с техническими, гуманитарными вузами, так как заинтересованы, чтобы наши ребята поступали в самые передовые университеты», – сказал Воробьёв.
В четврёхэтажном лицее разместились начальная школа на 800 детей, основная на 1 тыс. мест и старшая – на 400 учащихся. Обучение будет вестись по четырём профилям: авиастроительное и аэрокосмическое направление, естественно-научный с инженерным уклоном, социально-экономический также с инженерным уклоном. В лицее ребята станут углублённо изучать математику, физику, информатику, черчение, английский язык, обществознание и экономику. Им будут доступны современные методы проектирования летательных аппаратов и космических моделей, авиамоделирование.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Дети смогут также развивать практические навыки, проводить исследования. Для этого в лицее есть современная база, лаборатории и мастерские.

В «Авиатике» создана комплексная система профориентации, которая позволит в формате «школа – вуз – предприятие» обеспечивать специалистами авиационную отрасль.

В лицее собралась сильная команда из 82 преподавателей. Руководит педагогическим составом почётный работник сферы образования России Андрей Иванов. Долгое время он возглавлял Лобненский лицей, который находится в числе лидеров по Московской области.
«Для Лобни лицей уникален, потому что все школы в городе – стандартные, еще советских проектных решений. А наше образовательное учреждение даёт возможность детям не только учиться. Тут есть ещё пространства, где давать практические навыки. Уверены, что наш лицей станет передовым и будет воспитывать будущих инженеров, авиаторов и космонавтов», – отметил Иванов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В лицее создан Центр детских инициатив для ребят, которые занимаются волонтёрской деятельностью. Они помогают и пожилым, и Кашинскому детдому. Недавно ребята ездили в Курскую область, где оказывали помощь детям, в том числе психологическую, привозили им одежду.

В новом трёхэтажном здании для малышей предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, столовая, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. На территории – игровые и спортивные площадки. Садик позволит осуществлять безбарьерный переход в начальную школу.

Московская область сделала к школе и детскому саду подъездную дорогу, разворотный круг для автобусов, тротуары и парковки. Кроме того, был запущен дополнительный маршрут общественного транспорта №17, обслуживающий жителей микрорайонов Букино, Катюшки и Центральный. В планах – изменить схемы маршрутов №№ 1,2,9, чтобы они проходили через образовательное учреждение.


В ходе посещения лицея «Авиатика» Воробьёв рассказал Мишустину о социально значимых объектах и проектах в Подмосковье, поддержанных президентом и федеральным правительством. В сфере образования это Гимназия им. Е.М. Примакова в Одинцовском, Технолицей им. Долгих в Истре, Технопарк при Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном, новые образовательные комплексы. В области здравоохранения – современные поликлиники, быстровозводимые модульные ФАПы, обновление автопарка скорой медицинской помощи. Среди объектов дорожной инфраструктуры – ЮЛА, обход Малых Вязём, трасса М-5 «Урал», дорога «Виноградово – Болтино – Тарасовка».

Также губернатор рассказал о строительстве Центра реабилитации для слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде, который будет единственным подобным в своем роде. Он откроется в октябре.
Новая школа
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#образование
#нацпроекты
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В Жуковском открыли новую школу более чем на 1,4 мест
02 сентября 2024, 18:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском торжественно открыли школу-новостройку в микрорайоне № 5. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В новое здание переехала школа №10. В этом году там будут учиться 1420 учеников, в том числе 188 первоклассников.
«Для Жуковского это очень радостный день. Поздравляю юных жуковчан, их родителей и педагогов с этим замечательным событием! Школа большая, площадью почти 17 тыс. кв. м, современная. Она оснащена новым оборудованием и мебелью. Уверен, в ней будет комфортно, и ученикам, и педагогам», – сказал города Борис Аубакиров.
Строительство школы заняло около 1,5 лет. В четырёхэтажном здании расположены учебные классы, помещения для групп продлённого дня, два спортзала, библиотечно-информационный центр, актовый зал на 400 мест и столовая с пищеблоком также на 400 мест.

По случаю открытия школы в Жуковском состоялось торжественное мероприятие, которое посетили вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, глава Жуковского Борис Аубакиров, депутат Госдумы Роман Терюшков и другие.

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#жуковский
#школа
#мария нагорная
#подмосковье
#московская область
#роман терюшков
#образование
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Подмосковные предприниматели заключили более 400 договоров с регоператором Рузского кластера
Бизнес Подмосковья заключил 421 договор с регоператором Рузского кластера
02 сентября 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

За минувшее лето подмосковные предприниматели заключили 421 договор с Рузским региональным оператором на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Только в августе с организациями, в том числе СНТ, управляющими компаниями и другими коммерческими предприятиями, заключили 117 договоров. Для вывоза всех типов отходов на территории Рузского кластера в среднем в месяц потребовалось 327 единиц техники. По закону собственники твёрдых коммунальных отходов обязаны заключать договор на обслуживание с региональным оператором в зоне его деятельности», – подчеркнули в министерстве.
Там отметили, что договор с физлицами представляет собой публичную оферту на сайте регионального оператора. Договор с юридическими лицами включает заявление с необходимым пакетом документов.

В Минчистоты напомнили, что теперь индивидуальным предпринимателям и юрлицам оформить договор можно онлайн.

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#минчистоты
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#предприниматели
#мусор
#мусорный оператор
#подмосковье
#московская область
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Глава Химок Волошин поздравил школьников с Днём знаний
02 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Учеников и педагогов школы «Флагман» поздравил с Днём знаний и началом учебного года глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году школа «Флагман» отмечает свой 10-летний юбилей.

«Сегодня в этот прекрасный день малыши впервые пошли в школу. Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным», — сказал Дмитрий Волошин.
Он отметил, что в округе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва строятся детские сады и школы, отвечающие всем современным требованиям.

К поздравлениям присоединились также директор школы, член Совета депутатов округа Химки Евгений Иноземцев и благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.

Во «Флагмане» учатся почти 900 школьников, для них на выбор есть два направления: гуманитарное и инженерное.

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#химки
#школа
#дмитрий волошин
#день знаний
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Премьера фильма Симоньян о трагедии в Беслане состоится 3 сентября
02 сентября 2024, 17:53

Фото: iStock/ronstik

Картина главного редактора RT Маргариты Симоньян 20-летию трагедии в Беслане выйдет на экраны 3 сентября.
«Мой фильм к 20-летию трагедии в Беслане выйдет 3 сентября в эфире у Володи Соловьёва», — прокомментировала Симоньян.

До этого политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявлял о том, что сегодня существует опасность со стороны агрессивно настроенных групп среди мигрантов.

«Ещё в 2008 году было ясно, что на крупных овощных базах можно спрятать минимум батальон вооружённых ваххабитов. Там работали и продолжают работать толпы людей, которые в случае приказа не задумываясь возьмут в руки оружие и пойдут на улицы брать заложников и убивать. С демонстративной жестокостью - так, как они это делали в «Крокусе» и волгоградском СИЗО», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Михайлов.

Ранее появились кадры с президентом России Владимиром Путиным, который впервые посетил школу №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили заложников.

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Опубликованы кадры посещения Путиным захваченной в 2004 году террористами школы в Беслане
#дети
#школы
#оружие
#фильм
#террористы
#кадры
#политолог
#трагедия
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Видеохостинг YouTube в России ждет судьба Instagram*
Клименко: YouTube в России осталось работать 3–5 месяцев
02 сентября 2024, 17:39

Фото: istockphoto/Sorapop

Видеохостингу YouTube в России осталось работать 3–5 месяцев, после его ждут судьба Instagram*. Об этом заявил 2 сентября председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Они говорят, что если YouTube заблокировать или что-то с ним сделать, то люди выйдут на улицы. Если оценка последствий будет: «Мы справляемся», то судьба YouTube предрешена. Но я бы предположил, судя по нынешней реакции, что YouTube вот так вот повисит 3-5 месяцев и потом будет заблокирован», – сообщил Клименко в интервью «АиФ».
Ранее провайдеры пытались обойти замедление YouTube в России с помощью VPN, после чего получили предупреждение от Роскомнадзора. Главный радиочастотный центр заявил о недопустимости манипуляций с трафиком ресурса, доступ к которому подлежит ограничениям.

Одновременно с этим Google в США пытается отменить решения российских судов по искам о блокировке российских СМИ. Корпорацию уже обвинили в попытке скрыть от акционеров проблемы с судами в России.

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#youtube
#интервью
#google
#закон
#роскомнадзор
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Глава Щёлкова Булгаков принял участие в церемонии открытия школы в Новом городке
02 сентября 2024, 17:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Торжественное открытие школы состоялось в посёлке Новый Городок в округе Щёлково, в церемонии принял участие глава муниципалитета Андрей Булгаков, а также ученики и их родители, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Из-за перераспределения финансирования в пандемию сроки сдвигались на 2025 год. Но нам вместе с жителями, при поддержке губернатора, удалось сделать всё, чтобы открытие стало возможным сегодня», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.
Школа получилась современной и комфортной. Отмечается, что там уже есть кадетское движение, будет открыт музей специальной военной операции, а также есть кружок «кVадрокоптер», участники которого будут проектировать и моделировать летательные аппараты.

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#щёлково
#школа
#андрей булгаков
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Новая школа на улице Высоковольтная в Раменском готова принять учеников
02 сентября 2024, 17:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Раменское

2 сентября, в день начала нового учебного года, свои двери для учеников открыла ​новая школа на 550 мест, ​расположенная в залинейной части города Раменское, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Строительство образовательного учреждения стартовало ещё в 2022 году в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В трехэтажном здании находятся блоки для начальной, основной и старшей школы, а также просторные классы, методические кабинеты, актовый и спортивные залы, библиотека и столовая. А на пришкольной территории было создано полноценное спортивное ядро.

В торжественном открытии новой школы приняли участие исполняющий обязанности главы Раменского городского округа Эдуард Малышев, председатель Комитета по образованию Наталья Асеева и директор образовательного учреждения Ольга Ромова.

Эдуард Малышев поздравил учащихся, их родителей и педагогов с Днем знаний, отметив, что новая школа на улице Высоковольтной станет центром знаний и творчества, где каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты и реализовать себя. Он подчеркнул, что здесь созданы современные условия для обучения и комфортная атмосфера.

В честь открытия новой школы и Дня знаний, ученики подготовили насыщенную программу, в которую выходили выступления музыкальных коллективов, театрализованные сценки и спортивные соревнования.
«Желаю всем преподавателям и ученикам удачи! Пусть эта школа станет местом, где сбудутся мечты и реализуются самые смелые идеи», — добавил Малышев.
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#школа
#строительство
#ученики
#подмосковье
#раменский городской округ
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Дети смогут получить технические знания в Центре цифрового образования в Химках
02 сентября 2024, 17:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

На базе химкинской школы «Лидер» открыли общегородской инновационный Центр цифрового образования детей «IT-куб».
В церемонии открытия участвовала депутат Госдумы Ирина Роднина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Теперь юные химчане смогут бесплатно получить знания и навыки в сфере информационных технологий.
«В 11-м классе перед каждым старшеклассником стоит выбор, какую освоить профессию, чтобы она приносила удовольствие. Для этого в школах открывают классы дополнительного образования. Для нас главное, чтобы каждому ученику было интересно получать новые навыки и адаптировать их к будущей работе», – сказала Роднина.
Помещения третьего этажа школы переоснастили под образовательное пространство. В его центре оборудовали шесть лабораторий, проектную и лекционную аудитории, сделали шахматную зону. В лабораториях школьники научатся создавать мобильные приложения для смартфонов, приложения виртуальной и дополненной реальности, программировать роботов, работать с большими данными.
«Перед новым учебным годом мы постарались подготовить пространство для будущих специалистов в IT-сфере. Я желаю, чтобы у каждого получилось освоить новые знания и создать уникальные проекты», – отметила директор школы «Лидер» Юлия Болотова.
Как отметили в администрации, обучение в «IT-кубах» проходит бесплатно. Площадка рассчитана на 400 воспитанников. В центрах могут заниматься и дети из других школ и гимназий, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. Записаться на занятия можно в учебном заведении или через портал госуслуг.

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