Блогер Тихомиров раскрыл, когда в Подмосковье начнётся сезон грибов

За минувшее лето подмосковные предприниматели заключили 421 договор с Рузским региональным оператором на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.