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13 юных жителей Павловского Посада торжественно получили российские паспорта

09 августа 2024, 19:13
Фото: пресс-служба администрация Павлово-Посадского г. о.

Фото: пресс-служба администрация Павлово-Посадского г. о.

Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов вручил паспорта граждан России 13 юным жителям муниципалитета. Торжественная церемония прошла в Музее космонавта В. Ф. Быковского, сообщили в пресс-службе администрации.


«Дорогие ребята! Вы – граждане огромной, великой страны с многовековой историей, которую вам предстоит продолжить. Главное – не забывайте тех, кто каждый день вносит вклад в ваше воспитание и образование, окружает вас заботой и любовью. Именно они всегда придут на помощь и поддержат в любых сложных ситуациях. Будьте достойными гражданами нашей Родины», – напутствовал Ефанов.
В завершении мероприятия он по традиции вручил памятные фото ребятам, которые ранее участвовали в торжественном вручении паспортов.

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#молодёжь
#подмосковье
#московская область
#церемония
Преподаватель Ситнов раскрыл признаки взлома телефона
09 августа 2024, 19:22

Фото: iStock/scyther5

Преподаватель и эксперт по компьютерной технике Кирилл Ситнов заявил, что определить взлом телефона мошенниками помогут такие признаки, как быстрая разрядка батареи, а также частое переключение Wi-Fi-сети, особенно если это происходит рядом с роутером.
Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo при подобных неполадках специалист рекомендовал сбросить телефон к заводским настройкам, а в случае серьёзного взлома перепрошить номер IMEI устройства.

А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что повысить безопасность смартфонов в том числе и от западных спецслужб может помочь импортозамещение — создание отечественных ОС и устройств, «невидимых» для других стран.

«Любая ОС собирает огромное количество данных. По ним можно делать выводы о ситуации в стране, о настроениях в обществе и т. д. Поэтому многие вещи отдавать «наружу» не стоит. Второй момент — это самая банальная слежка за пользователями. Учитывая, что Америка встраивает бэкдоры во все ПО, есть риск, что любые системы могут быть скомпрометированы. Всего этого можно избегать, когда у нас есть своя система», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.

Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказывал, что признаками установленной прослушки на телефоне могут быть быстрое перегревание гаджета, эхо и шумы во время звонков.

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#телефон
#безопасность
#импортозамещение
#техника
#технологии
#россия
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Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal
09 августа 2024, 19:21

Фото: iStock/Ton Photograph

Мессенджер Signal заблокировали в России из-за нарушений требований российского законодательства. Об этом пресс-служба Роскомнадзора сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что соблюдение этих требований необходимо для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях.

В связи с тем, что этот пункт не был выполнен руководством мессенджера, было принято решение о его блокировке на территории России.

Ранее пользователи сообщали о многочисленных сбоях в работе приложения.

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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**внесён Роскомнадзором в реестр запрещённых ресурсов
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#роскомнадзор
#запрет
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#пользователи
#россия
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Генподрядчик рассказал о ходе строительства Курской АЭС-2
Генподрядчик: возведение Курской АЭС-2 продолжается по графику
09 августа 2024, 18:48

Фото: iStock/Vital Hil

Строительство Курской АЭС-2 продолжается по утверждённому графику. Об этом сообщил генеральный подрядчик строительства компания «Атомстройэкспорт» (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом») в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в связи с введением на территории региона режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, будет сокращено количество персонала на строительной площадке. При этом сооружение энергоблоков продолжится в штатном режиме, все системы работают по ранее установленному графику.

Ранее в пятницу пресс-служба МЧС России объявила, что ситуация в российском регионе была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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#курская область
#аэс
#строительство
#россия
#атака
#всу
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Нацбанк Украины выпустил банкноты с приветствием бандеровцев
09 августа 2024, 18:40

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, на которых изображён бандеровский лозунг, использовавшийся в годы Великой Отечественной войны как пароль-приветствие членами сотрудничавшей с гитлеровцами Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*.
Отмечается, что первые банкноты номиналом 500 и одна тысяча гривен с обновлённым дизайном вышли в оборот уже 8 августа. В скором времени, 23 августа, выйдет новая партия номиналом 50 гривен. В ближайшие годы, как сообщили в пресс-службе НБУ, появятся остальные виды банкнот с таким дизайном.

Глава Центробанка Украины Андрей Пышный указал на то, что деньги являются не только платёжным средством, но и символом страны.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#банк
#деньги
#украина
#нацизм
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Мигрантов отправят в армию, пенсионерам повысят выплаты: какие законы подписал Путин
09 августа 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Нововведения коснулись пенсионных выплат, воинского учета, банковской сферы. О том, какие еще важные нормы приняты и когда они начнут действовать расскажет редакция «Радио 1».

Повышение пенсий


Граждане старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1200 рублей. Размер выплаты будет пересчитываться в зависимости от региона. На регулярную денежную помощь смогут претендовать инвалиды первой группы с детства.

Воинский учет мигрантов


Иностранные граждане, получившие российское гражданство, но не вставшие на воинский учет, могут лишиться паспорта РФ. Изменения внесены в нормативные акты «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Изменения не затрагивают тех иностранцев, кто получил российское гражданство по рождению.

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Банковская сфера


Кредитные организации иностранных государств будут вправе открывать свои филиалы на территории России. При этом законом предусматривается ужесточение правил для таких банков.


Передача конфискованного оружия в зону СВО


Решение о передаче конфискованного оружия в зону СВО теперь будут принимать Государственные военизированные организации. В новой редакции закона такая процедура значительно упрощена.

Ипотечное жилье запретят изымать


Единственное ипотечное жилье теперь не будет взиматься в пользу кредиторов. Соответсвующий законопроект подписал глава государства. Владелец имуществом будет иметь возможность сохранить ипотечное жилье даже в случае банкротства. При этом требования банка и ипотека не прекращаются.


Запрет на продажу энергетиков детям


В России с 1 марта 2025 года вводится запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетических напитков. Теперь реализаторы будут обязаны проверять документы покупателя перед продажей такого рода напитков.


Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Штрафы за литературу с информацией о наркотиках


Распространение литературы, содержащей информацию о наркотиках без соответствующей маркировки, будет наказываться штрафом до 600 000 рублей. Норма не распространяется на произведения литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года. Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.


Майнинг в России легализован


Владимир Путин разрешил добывать россиянам криптовалюту. С ноября предприниматели и юридические лица получают право заниматься майнингом. Физическим лицам такая деятельность разрешена при условии, что они не будут превышать норму электропотребления.

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#рф
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Генпрокуратуру РФ попросили проверить интервью Лебедева Дудю*
Депутат Останина попросила Генпрокуратуру проверить слова Лебедева в интервью
09 августа 2024, 18:01

Фото: Фотобанк Московской области

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю*. Об этом сообщает РИА Новости.
Она обратилась напрямую к генпрокурору Игорю Краснову и попросила провести проверку высказываний Лебедева в ходе этого резонансного интервью.

В частности Останина указала на негативную оценку деятельности общественных организаций «Голос Беслана» и «Матери Беслана».

Ранее сообщалось, что различные политические и общественные деятели обратились в Минюст, Следственный комитет, Верховный суд и другие инстанции с требованием проверить высказывания Лебедева в интервью Дудю*.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#генпрокуратура
#проверка
#суд
#следственный комитет
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Приём заявок на конкурс этнокультурных проектов продлится до конца сентября
09 августа 2024, 18:00

Фото: ресурсныйцентр-анр.рф

III Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России» проводится в стране, приём заявок на участие стартовал 10 июля и завершится 30 сентября, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.
«Цель конкурса — продвижение этнокультурных выставочных проектов, ориентированных на сохранение культурных традиций и памятников истории, популяризацию народного искусства, поддержание этнокультурного многообразия России, а также на увеличение туристической популярности регионов», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший выставочный проект музея», «Семейная этнокультурная выставка», «Лучший выставочный проект некоммерческой организации», «Экскурсия по этнокультурной выставке», «Лучший выставочный проект инициативной группы» и «Уникальный экспонат этнокультурной выставки.

Узнать подробную информацию о конкурсе и подать заявку на участие можно по ссылке.

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#туризм
#выставки
#россия
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Экс-сотрудники ПФР получили от шести до 13 лет тюрьмы за взятки
09 августа 2024, 17:22

Фото: iStock/Zolnierek

Столичный суд приговорил сотрудников Пенсионного фонда России к реальным срокам за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
«Пресненский районный суд Москвы огласил приговор бывшим начальникам департаментов Пенсионного фонда РФ Евгению Никитину, Александру Рудневу, Евгению Турчаку, Рубену Энфиаджяну, Константину Янкину, Дмитрию Кузнецову и представителю группы компаний «Редсис» Дмитрию Радченко», — говорится в сообщении.

Все осужденные получили от шести до 13 лет лишения свободы, кроме того, они будут должны выплатить штрафы от 10 до 200 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, пятеро осужденных с 2016 по 2019 год за взятки помогли некоторым компаниям заключить с ПФР госконтракты на сумму более 18 миллиардов рублей. За это им заплатили более 190 миллионов рублей.

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#мвд
#дпс
#семьи
#пфр
#штрафы
#сотрудники
#сизо
#рф
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Активисты МГЕР познакомились с работой очистных сооружений Павловского Посада
09 августа 2024, 16:27

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Активисты «Молодой Гвардии» посетили экскурсию на очистные сооружения Павловского Посада, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В муниципалитете работает партийный проект, благодаря которому желающие могут освоить новые профессии, реализовать свои знания, таланты и способности.
Под руководством начальника подразделения «Водоканала» Романа Заиграйкина активисты побывали в лаборатории и блоке биологической очистки, проверили качество оказания коммунальных услуг населению. Они также увидели, как работают системы водо- и теплоснабжения, как создаётся единая надёжная система водоотведения.
«Ребята получили новый опыт и узнали, как происходят важнейшие для любого города процессы – очистка, дезинфекция, контроль и отбор проб воды. Целью экскурсии являлось погружение в новые профессии, необходимые для качественной и полноценной жизни человека. Многие молодогвардейцы договорились об обучении и возможном трудоустройстве на предприятии», – сказала исполняющий обязанности руководителя МГЕР Татьяна Черёмушкина.
Благодаря экскурсии молодые люди узнали о структуре работы и важности деятельности очистных сооружений, попробовали себя в роли специалистов. Некоторые ребята рассказали, что являются студентами смежных направлений и хотели бы в дальнейшем пройти стажировку на предприятии «Павлово-Посадские коммунальные системы».

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#павловский посад
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#молодёжь
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#очистные сооружения
#подмосковье
#московская область
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