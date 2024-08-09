13 юных жителей Павловского Посада торжественно получили российские паспорта

Фото: пресс-служба администрация Павлово-Посадского г. о.
Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов вручил паспорта граждан России 13 юным жителям муниципалитета. Торжественная церемония прошла в Музее космонавта В. Ф. Быковского, сообщили в пресс-службе администрации.
«Дорогие ребята! Вы – граждане огромной, великой страны с многовековой историей, которую вам предстоит продолжить. Главное – не забывайте тех, кто каждый день вносит вклад в ваше воспитание и образование, окружает вас заботой и любовью. Именно они всегда придут на помощь и поддержат в любых сложных ситуациях. Будьте достойными гражданами нашей Родины», – напутствовал Ефанов.В завершении мероприятия он по традиции вручил памятные фото ребятам, которые ранее участвовали в торжественном вручении паспортов.
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