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Активисты МГЕР познакомились с работой очистных сооружений Павловского Посада

09 августа 2024, 16:27
Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Активисты «Молодой Гвардии» посетили экскурсию на очистные сооружения Павловского Посада, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В муниципалитете работает партийный проект, благодаря которому желающие могут освоить новые профессии, реализовать свои знания, таланты и способности.
Под руководством начальника подразделения «Водоканала» Романа Заиграйкина активисты побывали в лаборатории и блоке биологической очистки, проверили качество оказания коммунальных услуг населению. Они также увидели, как работают системы водо- и теплоснабжения, как создаётся единая надёжная система водоотведения.
«Ребята получили новый опыт и узнали, как происходят важнейшие для любого города процессы – очистка, дезинфекция, контроль и отбор проб воды. Целью экскурсии являлось погружение в новые профессии, необходимые для качественной и полноценной жизни человека. Многие молодогвардейцы договорились об обучении и возможном трудоустройстве на предприятии», – сказала исполняющий обязанности руководителя МГЕР Татьяна Черёмушкина.


Благодаря экскурсии молодые люди узнали о структуре работы и важности деятельности очистных сооружений, попробовали себя в роли специалистов. Некоторые ребята рассказали, что являются студентами смежных направлений и хотели бы в дальнейшем пройти стажировку на предприятии «Павлово-Посадские коммунальные системы».

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#молодая гвардия
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#очистные сооружения
#подмосковье
#московская область
В Кашире предотвратили нелегальный сброс 20 кубометров мусора
09 августа 2024, 16:07

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальный сброс 20 кубометров строительных отходов удалось предотвратить благодаря рейду, который провели на территории городского округа Кашира инспекторы экологического надзора Московской области совместно с сотрудниками силовых структур, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«В ходе совместного рейда было проверено 12 грузовиков со строительным мусором. У водителей двух машин не было необходимых документов на транспортировку отходов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Предотвращен сброс двадцати кубометров мусора», — рассказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Он добавил, что такие рейды помогают не только пресекать, но и предотвращать нарушения. Информация о проверках быстро становится известной, и владельцы грузовиков склоняются к тому, что лучше официально оформить разрешение, чем получить штраф или даже лишиться своей машины.

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#минэкологии мо
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Из Подмосковья отправили первую фуру с гуманитарным грузом в Курскую область
09 августа 2024, 15:50

Фото: пресс-служба МИСК МО

Первая фура с грузом гуманитарной помощи, собранной жителями Московской области, отправилась в пятницу, 9 августа, в Курскую область, сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
«Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Курской области, уточняем, что именно там сейчас нужно больше всего. Волонтеры Подмосковья оперативно собирают все на центральном складе в Балашихе, откуда груз на фуре «Доброго дела» отправился сегодня в Курск», — рассказала глава подмосковного министерства Екатерина Швелидзе.
В фуре находится 19 паллет с водой, четыре паллета с кофе, чаем и сладостями, один паллет с сухими кашами и один паллет со средствами личной гигиены. Следующий рейс планируется отправить на будущей неделе.

Специальный сбор гуманитарной помощи «Курск, мы с тобой!» в рамках проекта «Доброе дело» был объявлен 7 августа. Еду и вещи для жителей Курской области принимают в 85 пунктах сбора, их адреса размещены на сайте движения «Волонтёры Подмосковья». Кроме того, желающие могут перечислить деньги.

Проект «Доброе дело» изначально был направлен на помощь жителям Донбасса, его поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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В России могут запретить водить авто людям с расстройством половой идентификации
Минздрав решил запретить водить авто при расстройствах сексуального поведения
09 августа 2024, 15:42

Фото: iStock/Nature

В России хотят запретить водить автомобили людям с расстройством сексуального поведения. Такое предложение выдвинул Минздрав России.
Отмечается, что ведомство предложило внести изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Одним из них станет запрет на управление транспортным средствами лицам с расстройствами сексуального поведения. К ним относят педофилию, садомазохизм, фетишизм, эксгибиционизм, а также расстройство половой идентификации.

Кроме того, управлять автомобилем могут запретить людям с симптоматическими психическими расстройствами, такими как шизофрения, умственная отсталость, шизотипические и бредовые расстройства.

В случае подписания данного документа, все вышеуказанные запреты вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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#минздрав рф
#водительские права
#автомобили
#водители
#запрет
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Преподаватель Береснева раскрыла реальную роль ИИ в написании дипломов
09 августа 2024, 15:39

Фото: iStock/Poca Wander Stock

Директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта», старший преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Виктория Береснева заявила, что искусственный интеллект является лишь инструментом, который может помочь студентам написать более качественно дипломную работу.
«ИИ помогает повысить оригинальность текстов и улучшить качество материалов. Но стоит учитывать, что системы антиплагиата способны определить наличие ИИ в тексте. Многое зависит от научных руководителей, которые могут как разрешить, так и запретить использование ИИ при написании дипломов. ИИ — это один из удобных инструментов обработки информации», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Береснева.

Она подчеркнула, что искусственный интеллект не совершенен, поэтому нуждается в контроле со стороны человека.

До этого начальник учебного управления МАИ Александр Ермаков сообщил, что в этом году институт зачислил на программы базового высшего образования более 620 студентов-целевиков, что на 15% выше, чем в прошлом году.

«Значительная часть целевиков (95%) поступила на сетевые программы, которые МАИ реализует совместно с вузами-партнёрами. В этом году состоялся первый набор на совместную программу с Тихоокеанским государственным университетом по специальности «Проектирование и производство летательных аппаратов» в интересах Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Ермаков.

Ранее губернатор Московской области сообщал о том, что с началом нового учебного года в регионе откроют ещё семь кластеров по федеральной программе «Профессионалитет».

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#искусственный интеллект
#образование
#студенты
#диплом
#технологии
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На Олимпиаде в Париже умер экс-временный президент ФИФА Хаяту
09 августа 2024, 15:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Экс-глава Африканской конфедерации футбола (CAF) и временный президент Международной федерации футбола (ФИФА) Исса Хаяту умер во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает издание Associated Press.
Отмечается, что 77-летнего Хаяту пригласили на Игры в качестве почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК).

Президент ФИФА Джанни Инфантино опубликовал пост с соболезнованиями в своих соцсетях. Он подчеркнул, что Хаяту всегда был поклонником спорта и посвятил ему всю свою жизнь.

Причина смерти Хаяту не разглашается.

Ранее сообщалось, что бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене в рамках соревнований на Олимпийских играх.

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#олимпиада 2024
#смерть
#футбол
#спорт
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В регионах откроются филиалы Национального центра «Россия»
09 августа 2024, 15:10

Фото: пресс-служба дирекции выставки «Россия»

Национальный центр «Россия» создаётся в Москве для сохранения наследия выставки-форума «Россия», которая проходила на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года, помимо столичного отделения планируется открыть филиалы Национального центра в разных регионах страны, сообщает пресс-служба дирекции выставки.
«Для нужд Национального центра «Россия» будет передано здание выставочного комплекса «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной», — сообщили в РБК.
Региональным властям поручено подготовить планы создания местных филиалов, эти планы должны быть представлены до 10 сентября.

Выставку-форума «Россия» на ВДНХ посетили свыше 17 миллионов человек, за восемь месяцев её работы на этой площадке было организовано более 800 деловых мероприятий, около 690 концертов, 19 фестивалей и пр.

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#вднх
#выставка
#россия
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В подмосковном Минчистоты разъяснили правила размещения наружной рекламы на домах
В Подмосковье разъяснили правила размещения наружной рекламы на домах
09 августа 2024, 14:54

Фото: iStock / metamorworks

Подмосковное Минчистоты разъяснило правила размещения наружной рекламы на зданиях, в том числе жилых. Крыши, несущие конструкции, электрооборудование и фасад дома – это общее имущество собственников МКД. Чтобы разместить рекламу на таком здании, необходимо выполнить ряд требований.
Об этом заявил «Радио 1» начальник правового управления Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Георгий Степанян.
«Федеральное законодательство, в частности, Жилищный кодекс Российской Федерации, постановление правительства указывают, что в перечень общего имущества многоквартирных домов, кроме внутренних помещений, также входят крыша, несущие стены и так далее», – подчеркнул юрист.
Чтобы соблюсти все необходимые требования к рекламным конструкциям, нужно руководствоваться Федеральным законом о рекламе 2006 года.
«Он относит к рекламным конструкциям щиты, стенды, строительные сетки, электронные табло и так далее. Конкретные требования по размерам, объёмам и другим характеристикам обязательно устанавливаются в технических регламентах и ГОСТах. Реклама не должна ослеплять участников дорожного движения, ограничивать видимость. На конструкциях обязательно должны быть соблюдены строительные нормы и правила. Обязательно должны быть сооружения и крепления, которые не представляют угрозу жизни и здоровью», – разъяснил Степанян.
Чтобы реклама была установлена законно, необходимо заключить договор на её установку. В случае с жилыми многоквартирными домами нужно пройти согласование с собственниками помещения. На первом этапе предписано получить их согласие.
«Для этого проводится общее собрание собственников, на которое выносится вопрос о возможности установки рекламы на фасаде или крыше здания. Не менее двух третей собственников должны проголосовать положительно. Если такое решение принято, это фиксирует протокол общего собрания собственников. Затем выбирается лицо, ответственное за это решение, с которым в дальнейшем будет заключаться договор об установке рекламы», – отметил собеседник «Радио 1».
Вторая часть – это публично-правые отношения.
«Далее органы местного самоуправления должны дать разрешение на установку рекламы. В каждом городском округе имеются свои правила, по которым муниципалитет даёт согласие на установку рекламных конструкций. Для этого собирается комиссия», – сказал Георгий Степанян.
По его словам, запрещается размещение недобросовестной, недостоверной, неэтичной информации. Реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, призывать к жесткости и насилию, иметь сходство с дорожными знаками. Именно этими критериями и руководствуется комиссия при вынесении решения.

Наказание за нарушения при установке рекламы предусмотрено как федеральным, так и региональным законодательством, отметил Степанян. Это административная ответственность. Инициатору установки выпишут штраф.

Также органы местного самоуправления могут обязать владельца рекламы демонтировать её. Демонтаж будет осуществляться за счёт средств лица, которое установило рекламную конструкцию на жилое или нежилое здание.

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#московская область
#подмосковье
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В Подольске провели церемонию гашения памятной марки
09 августа 2024, 14:47

Фото: пресс-служба подмосковного отделения ЕР

Марка, посвящённая подмосковному Подольску, вышла в серии «Города трудовой доблести», торжественную церемонию гашения марки провели в Подольском краеведческом музее, в мероприятии приняли участие представители администрации округа и областного отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЕР.
«Участники церемонии поставили свои подписи на конвертах первого дня. Погашенные конверты с оригинальной маркой оформили в памятные рамы», — говорится в сообщении.
Депутат Мособлдумы, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын напомнил, что присвоить Подольску звание «Город трудовой славы» попросили местные ветераны, в этом их поддержали депутаты областного парламента. Почётное звание было присвоено Подольску год назад.

Тираж памятной марки составил 18 тысяч экземпляров. На ней изображён памятник участникам ВОВ и труженикам тыла.

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#единая россия
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Синоптик Шувалов предупредил о неприятной погоде на следующей недели в Москве
Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди в начале следующей недели
09 августа 2024, 14:44

Фото: iStock/ABGlavin

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве в начале следующей неделе ожидаются дожди, сильный ветер и относительно прохладная погода.
«Если в субботу ветер особо не будет чувствоваться, то в воскресенье будет ощущаться, потому что порывы могут достигать 12-14 м/с. И прогремят грозы. Циклон приходит не на один день, и начало следующей недели будет с преобладанием северного ветра и температурой около 20°С. Кратковременные дожди будут продолжаться первые два дня на следующей неделе», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

По его словам, нормализация погода в столице ожидается в середине следующей недели.

В Кузбассе также в ближайшие дни ожидается сильное ухудшение погоды, о чём сообщили в Кемеровском гидрометцентре. Так, в регион придут сильный ветер, дожди, град и грозы.

«Горимость 1, местами 2 класса», — приводит «Сiбдепо» сообщение ЦГМС Кемерова.

Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепла и солнца в Москве и Подмосковье придется ждать с трепетом, однако надежда есть.

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