Активисты МГЕР познакомились с работой очистных сооружений Павловского Посада

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
Активисты «Молодой Гвардии» посетили экскурсию на очистные сооружения Павловского Посада, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В муниципалитете работает партийный проект, благодаря которому желающие могут освоить новые профессии, реализовать свои знания, таланты и способности.
Под руководством начальника подразделения «Водоканала» Романа Заиграйкина активисты побывали в лаборатории и блоке биологической очистки, проверили качество оказания коммунальных услуг населению. Они также увидели, как работают системы водо- и теплоснабжения, как создаётся единая надёжная система водоотведения.
Благодаря экскурсии молодые люди узнали о структуре работы и важности деятельности очистных сооружений, попробовали себя в роли специалистов. Некоторые ребята рассказали, что являются студентами смежных направлений и хотели бы в дальнейшем пройти стажировку на предприятии «Павлово-Посадские коммунальные системы».
Читайте также:
Участник СВО провёл военное занятие в Павловском Посаде
Жители Павловского Посада получили помощь депутата на личном приёме
Певец из Павловского Посада получил спецприз фестиваля «Арзамасские колокола»
«Ребята получили новый опыт и узнали, как происходят важнейшие для любого города процессы – очистка, дезинфекция, контроль и отбор проб воды. Целью экскурсии являлось погружение в новые профессии, необходимые для качественной и полноценной жизни человека. Многие молодогвардейцы договорились об обучении и возможном трудоустройстве на предприятии», – сказала исполняющий обязанности руководителя МГЕР Татьяна Черёмушкина.
Благодаря экскурсии молодые люди узнали о структуре работы и важности деятельности очистных сооружений, попробовали себя в роли специалистов. Некоторые ребята рассказали, что являются студентами смежных направлений и хотели бы в дальнейшем пройти стажировку на предприятии «Павлово-Посадские коммунальные системы».
Читайте также:
Участник СВО провёл военное занятие в Павловском Посаде
Жители Павловского Посада получили помощь депутата на личном приёме
Певец из Павловского Посада получил спецприз фестиваля «Арзамасские колокола»
Лора Луганская