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Жители Павловского Посада получили помощь депутата на личном приёме

07 августа 2024, 15:05
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ряд вопросов, касающихся сферы образования и социальной поддержки, обсудили жители Павловского Посада с членом окружного Совета Депутатов Мариной Гришиной в ходе личного приёма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всем обратившимся была предоставлена консультация и, по возможности, помощь.

«Сегодня решали сразу несколько вопросов по части начального и дошкольного образования. Рассказали все правила приема в детский сад, передали номер администрации для связи и дальнейшего решения всех моментов. Разъяснила также нюансы перевода из школы в другом городе в школу нашего городского округа и поделилась необходимым номером администрации учебного заведения», — рассказала Марина Гришина.


Кроме того, пожилая жительница Павловского Посада, проживающая одна в частном доме, попросила о помочь ей перенести дрова в сарай. Для того, чтобы решить этот вопрос, депутат связалась с волонтёрской организацией, которая направила на помощь активистов.

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