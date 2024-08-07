Жители Павловского Посада получили помощь депутата на личном приёме

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Ряд вопросов, касающихся сферы образования и социальной поддержки, обсудили жители Павловского Посада с членом окружного Совета Депутатов Мариной Гришиной в ходе личного приёма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.