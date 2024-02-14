130 новых машин будут патрулировать дороги подмосковных городских округов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подразделения ДПС Московской области получили 130 новых патрульных машин. Это внедорожники последнего поколения с дополнительным спецоборудованием, в частности, комплексами видеорегистрации.
В церемонии вручения ключей от новой спецтехники участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Автомобили отправятся патрулировать дороги в такие городские округа, как Балашиха, Власиха, Красногорск, Дмитров, Люберцы, Мытищи, Одинцовский и Щёлково.
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«Эта техника имеет большое значение для работы очень важной службы. Хочу поблагодарить вас за то, что относитесь к работе профессионально. И этому есть очень заметные свидетельства. Когда мы начинали реализовывать президентскую программу по снижению смертности на дорогах, Московская область находилась на 58-м месте в России. Количество травмированных и погибших на дорогах было высоким. Год от года нам удаётся этот показатель уменьшать. По итогам 2023-го снижение смертности составило 7%», – отметил губернатор.
«Хочу поблагодарить начальника Главного управления МВД России по Московской области Виктора Кузьмича Паукова и личный состав за внедрение различных технологических, очень важных элементов. Прежде всего, это «Безопасный регион». В Московской области и Москве каждый год прибавляется 150-160 тысяч автомобилей. И от того, как мы администрируем парковку, скоростной режим и всё то, что связано с прохождением узких мест, зависит качество жизни и безопасность жителей», – добавил Воробьёв.На дорогах Подмосковья работают более 5 тысяч автоинспекторов, в том числе около 1,8 тыс. сотрудников ДПС. В их автопарке – 1,4 тыс машин и 125 мотоциклов.
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Лора Луганская