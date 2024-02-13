Движение по новому тоннелю в Путилкове откроют в 2025 году

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Строительство тоннеля ведётся у Путилковского шоссе в Красногорске, сдать важный дорожный объект в эксплуатацию планируется в будущем году. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Красногорск развивается очень заметно, как многие другие территории Подмосковья. Одна из ключевых задач – своевременно обеспечить необходимую инфраструктуру. (…) Тоннель в Путилково соединит МКАД и Пятницкое шоссе. Благодаря ему жители не будут терять время в пути», — отметил Андрей Воробьёв.В настоящее время строительная готовность объекта составляет 30%. Рабочие приступили к армированию стен будущего тоннеля, ведётся обустройство котлована и дополнительных усиливающих элементов. Переустройство инженерных коммуникаций частично завершено.
С вводом тоннеля в эксплуатацию в 2025 году перемены к лучшему почувствуют около 100 тысяч жителей Путилкова.
Читайте также:
В Лобне в текущем году планируют построить развязку с Рогачёвским шоссе
Подмосковные дорожники обработают проезжую часть во время ледяного дождя
Ж/д переезд у города Куровское перекроют 15 февраля
Лев Каштанов