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Движение по новому тоннелю в Путилкове откроют в 2025 году

13 февраля 2024, 13:55
Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Строительство тоннеля ведётся у Путилковского шоссе в Красногорске, сдать важный дорожный объект в эксплуатацию планируется в будущем году. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Красногорск развивается очень заметно, как многие другие территории Подмосковья. Одна из ключевых задач – своевременно обеспечить необходимую инфраструктуру. (…) Тоннель в Путилково соединит МКАД и Пятницкое шоссе. Благодаря ему жители не будут терять время в пути», — отметил Андрей Воробьёв.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 30%. Рабочие приступили к армированию стен будущего тоннеля, ведётся обустройство котлована и дополнительных усиливающих элементов. Переустройство инженерных коммуникаций частично завершено.


Четырёхполосный тоннель протяжённостью около полукилометра будет расположен на пересечении Путилковского шоссе с Проектируемым проездом №6411. По нему жители жилого комплекса «Большое Путилково» смогут напрямую выезжать на МКАД. В дальнейшем этот тоннель станет частью шоссе, которое соединит Путилково с Пятницким шоссе.

С вводом тоннеля в эксплуатацию в 2025 году перемены к лучшему почувствуют около 100 тысяч жителей Путилкова.

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#путилковское шоссе
#путилково
#красногорск
#андрей воробьёв
#строительство
#дорога
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Лантратова: Надо упростить покупку жилья за маткапитал в малых поселениях
13 февраля 2024, 14:57

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить семьям в малых населённых пунктах тратить средства материнского капитала на приобретение жилья по упрощённой схеме, то есть без ожидания трёх лет.
Она пояснила, что зачастую в малых населённых пунктах и отдалённых сёлах жильё недорогое, и семья может позволить себе его без привлечения ипотеки. Таким образом, эта мера сможет помочь семьям и повысить качество их жизни.

«Представляется возможным разрешить использование средств материнского капитала на улучшение жилищных условий с момента рождения ребёнка для семей, которые проживают в населённых пунктах с населением до 50 тыс. человек», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что в 2023 году материнским капиталом в Московской области воспользовались более 10 тыс. родителей.

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#семья
#маткапитал
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У детского госпиталя в Красногорске обустроят три парковки
13 февраля 2024, 14:52

Фото: пресс-служба правительства МО

Удобную подъездную дорогу и парковки сделают у Детского клинического центра имени Рошаля, который возводят в Красногорске, о необходимости провести эти работы в срок застройщикам напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, посетивший округ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Детский областной госпиталь – первый в Подмосковье. Остались важные завершающие работы, в следующие три месяца должны все закончить. Дорога очень узкая, поток будет заметный, нужны парковки. Поэтому очень важно повести в срок все работы по модернизации дорожно-транспортной сети», — сказал Андрей Воробьёв.
Главный инженер компании-подрядчика Иса Фаргиев сообщил, что все основные работы по строительству подъездной дороги к новому медучреждению в районе улицы Народного Ополчения планируется завершить уже в конце апреля.

Помимо удобной проезжей части, рядом с госпиталем отроют три парковочных пространства, на них можно будет разместить более 200 машин. Кроме того, у медучреждения появятся автобусные остановки.

Всего в Московской области в настоящее время идёт строительство 40 дорожных объектов, 22 из них должны быть сданы в эксплуатацию в текущем году.

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#красногорск
#строительство
#дорога
#парковки
#андрей воробьёв
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Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% на вторичку в новых регионах РФ
13 февраля 2024, 14:51

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству распространить в новых российских регионах программы льготной ипотеки под 2% на вторичный рынок жилья. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
«Принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», — говорится в поручении.

Ответственным за исполнения поручения президента назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Стало известно, сколько москвичей отпразднуют День святого Валентина
Опрос: Отмечать праздник собираются 12% москвичей
13 февраля 2024, 14:40

Фото: istockphoto.com/photographer

Опрос сервиса SuperJob показал, что День святого Валентина намерены отмечать лишь 12% москвичей.
«Большинство москвичей не будут праздновать День святого Валентина (77%). Планирует отметить День влюбленных лишь каждый восьмой опрошенный (12%). Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 34 лет», — приводит АГН «Москва» текст исследования.

Отмечается, что большинство мужчин моложе 34 лет будут поздравлять своих любимых букетом цветов.

До этого астролог Татьяна Стрельцова разъяснила, какой подарок к 14 февраля подойдёт знакам зодиака. Так, по её словам, Львам стоит подарить билет на культурное мероприятие, например, на концерт, в театр или на выставку современного искусства. Водолей же оценит новые впечатления, и здесь может подойти необычный подарок, такой, как прыжок с парашютом или поездка в аквапарк.

«Телец оценит совместный поход в СПА или романтический ужин в дорогом ресторане. С удовольствием примет в подарок качественный парфюм, сертификат в магазин дорогой уходовой косметики или одежды, а также золотые украшения», — поделилась в беседе с «Москвой 24» Стрельцова.

Ранее в Дмитрове провели второй фестиваль аэростатов в форме сердца.

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На подмосковных избирательных участках задействуют систему «Безопасный регион»
13 февраля 2024, 14:35

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Московской области второй год подряд в дни голосования будут применять систему «Безопасный регион». Они обеспечат наблюдение на избирательных участках и на прилегающих территориях, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Впервые эта система применялась на избирательных участках Подмосковья в 2023 году в Единый день голосования. В 2024-м было принято решение продолжить положительный опыт её использования на выборах президента России. Камеры фиксируют происходящее, что позволяет не допускать правонарушений. Кроме того, повышается уверенность избирателей в легитимности и безопасности выборов», – сообщается в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
Система «Безопасный регион» насчитывает в Подмосковье более 133 тысяч камер. Они установлены в общественных местах, в том числе во дворах, у детских и государственных учреждений, торговых центров, на железнодорожных переездах.

Помимо этого, камеры нужны для безопасности и контроля строительства объектов. Также данные с них использует искусственный интеллект, следя, например, за уборкой снега, состоянием контейнерных площадок, определяя объекты незаконной торговли и выявляя скопления бродячих животных.

Ранее в Мособлизбиркоме рассказали, что 2668 избирательных участков Московской области перед президентскими выборами оснастят камерами видеонаблюдения. Трансляция с этих камер будет идти на специальной платформе. Доступ к ней имеют кандидаты и их представители, политические партии, избирательные комиссии и наблюдатели.

Кроме того, в помещениях 1260 участковых и 61 территориальной избирательных комиссий установят системы видеорегистрации. Эти устройства предназначены для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.

В поле зрения видеокамер и средств видеофиксации попадут места выдачи бюллетеней, места подсчёта голосов избирателей, ящики для голосования, электронные урны и сейфы.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#мособлизбирком
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Назван срок открытия путепроводов в Опалихе и Аникеевке
13 февраля 2024, 14:28

Фото: пресс-служба правительства МО

Два путепровода над железнодорожными путями строят на территории городского округа Красногорск — в микрорайонах Опалиха и Аникеевка, оба объекта должны быть запущены в эксплуатацию до конца текущего года. Важность путепроводов для развития транспортной инфраструктуры отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, посетивший округ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Всё, что касается шлагбаумов, это мучение для автомобилистов. Поэтому новые путепроводы помогут обеспечить связь одной части микрорайонов с другой», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Он добавил, что главная сложность возведения путепроводов связана с переносом инженерных коммуникаций, и эта работа является одним из ключевых этапов строительства.

Протяжённость двухполосного путепровода в Опалихе составит 137 м, новая дорога соединит разделённые ж/д путями части микрорайона и упростит жителям поездки к различным социальным объектам.

«Сейчас мы уже сделали две опоры, работаем еще над двумя. Параллельно производим укрупненную сборку металлоконструкций, эту работу завершим в июне. Тогда же опустим металл на опорную часть и начнём бетонировать монолитную плиту. Параллельно будем заниматься коммуникациями, основанием, ливневкой и благоустройством. Укладку асфальтобетона планируем завершить в конце октября», — сообщил представитель компании-подрядчика Александр Лустин.

Протяжённость путепровода в Аникеевке составляет 410 метров, общая длина развязки — 1,4 км. Сейчас готовность объекта достигла 52%.

«В Аникеевке достаточно сложный объект. Основное там — строительство путепровода через железную дорогу. Возведено 12 опор. Сверху необходимо положить 1,2 тыс. тонн металла. Сейчас производится укрупнительная сборка металлоконструкций. Это самые главные трудности. Я думаю, что мы с ними справимся и к концу этого года закончим объект», — сказал представитель строительной компании Андрей Сюмак.

В рамках больших строительных работ у станции Аникеевка также обустроят парковку на 120 машин, разворотную площадку для автобусов и установят шумозащитные экраны.

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#красногорск
#опалиха
#путепровод
#строительство
#андрей воробьёв
#дороги
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Умер Герой СССР Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане
Ушел из жизни Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин
13 февраля 2024, 14:01

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Скончался Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин. Ему был 71 год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на общероссийскую организацию военных инвалидов «Воин».
«Востротин скончался сегодня, 13 февраля, в загородном доме. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым он боролся два года», — говорится в сообщении.

Под его командованием находился состав 345-го гвардейского полка, в него входила 9-ая парашютно-десантная рота, бойцы которой в 1988 году захватили безымянную высоту и на протяжении 12 часов удерживали оборону. Именно этот случай лег в основу фильма Федора Бондарчука «9 рота».

Звание Героя России Востротин получил в 1989 году, когда из Афганистана были выведены советские войска.

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#ссср
#герой
#афганистан
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Путин призвал внедрять уникальные достижения науки в отечественную медицину
Путин: РФ открыта для проектов в здравоохранении с зарубежными партнерами
13 февраля 2024, 12:50

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере здравоохранения с зарубежными партнёрами. Такое заявление глава государства сделал в телеграмме участникам Второго форума будущих технологий, текст которой есть на официальном сайте Кремля.

Российский лидер указал на важность быстрого внедрения уникальных достижений исследовательских команд в работу российских медицинских учреждений.

«Хочу подчеркнуть, именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров», — отметил Путин.
Президент выразил благодарность всем представителям медицинского сообщества за труд и пожелал успехов участникам форума.

Ранее Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#здравоохранение
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В Каширском музее для школьников провели необычное занятие по биологии
13 февраля 2024, 12:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятие по биологии устроили для школьников в Каширском краеведческом музее в честь открытия выставки «Ими гордится Каширская земля», посвящённой учёным, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занятие провёл ведущий научный сотрудника Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Олег Брандлер. Он рассказал ребятам, чем славится каширская календула, какой сорт гречки едят космонавты для поддержания работоспособности, где растёт каучуковый одуванчик кок-сагыз и о многом другом», — говорится в сообщении.
Учёный также посвятил школьников в работу над проектами, которые реализуются на биологической станции в деревне Большое Кропотово, в числе которых, например, создание на территории Каширы питомника русской выхухоли.

А после лекции ребята осмотрели выставку, посвящённую уроженцам Каширы, которые внесли свой вклад в развитие науки.

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#выставка
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