Назван срок открытия путепроводов в Опалихе и Аникеевке

Фото: пресс-служба правительства МО
Два путепровода над железнодорожными путями строят на территории городского округа Красногорск — в микрорайонах Опалиха и Аникеевка, оба объекта должны быть запущены в эксплуатацию до конца текущего года. Важность путепроводов для развития транспортной инфраструктуры отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, посетивший округ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Всё, что касается шлагбаумов, это мучение для автомобилистов. Поэтому новые путепроводы помогут обеспечить связь одной части микрорайонов с другой», — подчеркнул Андрей Воробьёв.Он добавил, что главная сложность возведения путепроводов связана с переносом инженерных коммуникаций, и эта работа является одним из ключевых этапов строительства.
«Сейчас мы уже сделали две опоры, работаем еще над двумя. Параллельно производим укрупненную сборку металлоконструкций, эту работу завершим в июне. Тогда же опустим металл на опорную часть и начнём бетонировать монолитную плиту. Параллельно будем заниматься коммуникациями, основанием, ливневкой и благоустройством. Укладку асфальтобетона планируем завершить в конце октября», — сообщил представитель компании-подрядчика Александр Лустин.
Протяжённость путепровода в Аникеевке составляет 410 метров, общая длина развязки — 1,4 км. Сейчас готовность объекта достигла 52%.
«В Аникеевке достаточно сложный объект. Основное там — строительство путепровода через железную дорогу. Возведено 12 опор. Сверху необходимо положить 1,2 тыс. тонн металла. Сейчас производится укрупнительная сборка металлоконструкций. Это самые главные трудности. Я думаю, что мы с ними справимся и к концу этого года закончим объект», — сказал представитель строительной компании Андрей Сюмак.
В рамках больших строительных работ у станции Аникеевка также обустроят парковку на 120 машин, разворотную площадку для автобусов и установят шумозащитные экраны.
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