У детского госпиталя в Красногорске обустроят три парковки

Фото: пресс-служба правительства МО
Удобную подъездную дорогу и парковки сделают у Детского клинического центра имени Рошаля, который возводят в Красногорске, о необходимости провести эти работы в срок застройщикам напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, посетивший округ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Детский областной госпиталь – первый в Подмосковье. Остались важные завершающие работы, в следующие три месяца должны все закончить. Дорога очень узкая, поток будет заметный, нужны парковки. Поэтому очень важно повести в срок все работы по модернизации дорожно-транспортной сети», — сказал Андрей Воробьёв.Главный инженер компании-подрядчика Иса Фаргиев сообщил, что все основные работы по строительству подъездной дороги к новому медучреждению в районе улицы Народного Ополчения планируется завершить уже в конце апреля.
Всего в Московской области в настоящее время идёт строительство 40 дорожных объектов, 22 из них должны быть сданы в эксплуатацию в текущем году.
Читайте также:
Назван срок открытия путепроводов в Опалихе и Аникеевке
Движение по новому тоннелю в Путилкове откроют в 2025 году
В Лобне в текущем году планируют построить развязку с Рогачёвским шоссе
Лев Каштанов