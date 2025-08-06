1,4 млн женщин по всему миру пострадают из-за инициатив администрации Трампа
План администрации Трампа негативно скажется на 1,4 млн женщин в мире
План администрации президента США Дональда Трампа по уничтожению склада с контрацептивами может оказать серьезное негативное воздействие на людей по всему миру, оставив более 1,4 миллиона человек без средств репродуктивного здоровья. Об этом сообщает Independent, ссылаясь на отчет Международной федерации планируемого родительства (IPPF).
Издание подчеркивает, что такие меры могут привести к увеличению на 174 тысячи нежелательных беременностей и 56 тысяч небезопасных абортов.
«Без этих контрацептивов женщины и девочки не могут выбирать, как защитить себя», — отметила координатор проекта в НПО по сексуальному и репродуктивному здоровью «Умати» в Танзании, доктор Бакари Омари.Также упоминается, что в Танзании планируется уничтожить миллион инъекционных контрацептивов и более 350 тысяч имплантатов, что составляет почти треть необходимых на год средств репродуктивного здоровья.