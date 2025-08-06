Лжепродюсер обманул семьи на миллионы рублей, обещая музыкальную карьеру для детей
Сотрудники МВД задержали 18-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек представлялся продюсером и обещал родителям сделать звёзд из их детей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По данным следствия, с 2024 по 2025 год злоумышленник посещал мероприятия для талантливых детей, представлялся опытным продюсером, демонстрируя фальшивые фото со знаменитостями. Молодой человек обещал организацию концертов, участие в фестивалях и поддержку известных продюсеров.
Под различными предлогами (банкет со звездой, внесение в списки участников) аферист выманивал у родителей деньги, после чего прекращал общение. Общий ущерб составил 2,8 млн рублей, которые были потрачены на личные нужды.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве (в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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