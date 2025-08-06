Лжепродюсер обманул семьи на миллионы рублей, обещая музыкальную карьеру для детей

06 августа 2025, 16:56

Фото: медиасток.рф

Сотрудники МВД задержали 18-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек представлялся продюсером и обещал родителям сделать звёзд из их детей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.