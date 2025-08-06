«Улавливаем моё настроение»: Леонид Агутин возмутился заданному вопросу во время интервью

06 августа 2025, 17:20

Леонид Агутин научил молодого журналиста брать интервью

Леонид Агутин (Фото: Telegram @@agutin_leonid)

Певец Леонид Агутин на одном из мероприятий пообщался с прессой, где обратил внимание на ошибку начинающего репортёра. Видео с поучительным моментом опубликовал Telegram-канал StarНit.





Молодой журналист задал Агутину простой вопрос о хоре, на что артист коротко ответил: «Хор как хор, молодцы». Однако затем певец объяснил собеседнику, в чём его промах.

«Ты задаёшь вопросы и по моим ответам мы как бы улавливаем моё настроение. Но оно не такое. Поэтому в череде твоих вопросов отсутствует главный — какое моё отношение вообще к этому мероприятию», — объяснил певец репортёру.

«Это раньше надо было делать», — отметил происходящее Агутин.

