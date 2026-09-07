14 сентября в Великом Новгороде стартует финал Чемпионата высоких технологий
С 14 по 18 сентября площадка ИНТЦ «Интеллектуальная электроника-Валдай» в Великом Новгороде примет финал Чемпионата высоких технологий. Организаторы ожидают более 15 тыс. участников из всех регионов России.
Конкурсанты продемонстрируют навыки по 20 инновационным компетенциям транспортной отрасли. В мероприятиях участвуют 200 конкурсантов, более 250 экспертов, команды молодых специалистов и представители иностранных государств.
В рамках финала пройдут выставочная, культурная и профориентационная программы. 18 сентября состоится пленарное заседание «Профессионалы: кадровый потенциал новой эпохи». Региональный оператор — АНО «Дирекция «Профессионалы».
Чемпионат проходит в рамках движения «Профессионалы» при поддержке Минпросвещения в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. Посетители мероприятия могут пройти аккредитацию по ссылке.
Читайте также: