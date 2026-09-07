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Теннисисты-юниоры из Подмосковья завоевали семь медалей на первенстве России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Соревнования проходили в Москве с 1 по 6 сентября. В них приняли участие 159 спортсменов из 19 российских регионов.

«Золотые награды получили Матвей Рязанцев в мужском одиночном разряде, Есения Широкова в парном женском разряде (она выступала со Златой Тереховой из Екатеринбурга) и Есения Широкова с Василием Поляковым в смешанном разряде», — говорится в сообщении.
Второе место заняли Василий Поляков в мужском одиночном разряде, дуэт Матвея Рязанцева с Мироном Васильевым из Екатеринбурга в мужском парном разряде, а также Дарина Апсатарова, выступавшая с москвичом Ильёй Конюховым, и Иван Иванов с Кариной Юсуповой из Краснодара в смешанном разряде.
Лев Каштанов

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