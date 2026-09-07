Теннисисты-юниоры из Подмосковья завоевали семь медалей на первенстве России

07 сентября 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Москве с 1 по 6 сентября. В них приняли участие 159 спортсменов из 19 российских регионов.





«Золотые награды получили Матвей Рязанцев в мужском одиночном разряде, Есения Широкова в парном женском разряде (она выступала со Златой Тереховой из Екатеринбурга) и Есения Широкова с Василием Поляковым в смешанном разряде», — говорится в сообщении.