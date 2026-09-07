Около 60 волонтёров Подмосковья отправились на Международный фестиваль молодёжи

07 сентября 2026, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Подмосковные волонтёры отправились на Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Масштабное событие пройдёт 11-17 сентября и объединит около 10 000 молодых лидеров из 191 страны.

«Волонтёры Подмосковья традиционно входят в составы крупнейших волонтёрских корпусов на мероприятиях самого высокого уровня. Мы формировали команду для Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, организовывали работу около 500 волонтёров на конкурсе «Интервидение» и сейчас не могли остаться в стороне. В Екатеринбург от Московской области отправились около 60 талантливых и ответственных ребят», ‒ рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО

«Суммарно в волонтёрский корпус фестиваля подали 20 000 заявок. После нескольких этапов отбора ребята прошли обучение для работы с российскими и иностранными участниками. Уверена, что наши волонтёры сделают всё, чтобы событие прошло для всех гостей и участников максимально комфортно и оставило самые тёплые впечатления», ‒ добавила министр.