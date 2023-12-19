15 детей-сирот из Истры получат квартиры в 2024 году

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«Главная положительная сторона сертификата на квартиру — это то, что ребенок-сирота имеет право сразу оформить объект на себя. Также он может выбрать жилье в любом из городских округов Московской области. Это очень удобно — выбирать квартиру по своим критериям. Для того чтобы при приобретении квартиры защитить детей-сирот от мошенников, денежные средства будут перечисляться сразу на счета продавцов квартир», - отметили в ведомстве.
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