Число многодетных семей в Московской области за 10 лет выросло в 3,5 раза

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области сегодня проживают около 108 тыс многодетных семей. Число в Подмосковье по сравнению с 2013 годов выросло более чем в 3,5 раза. Такие данные привела министр социального развития Людмила Болатаева.
«Всего у нас в Подмосковье проживают 1,2 млн семей, воспитывающих более 1,6 млн детей и подростков. Мы гордимся нашими многодетными семьями. Ещё в 2013 году в регионе было зарегистрировано 30,7 тыс таких семей. Сегодня цифра выросла более чем в 3,5 раза, и теперь в Подмосковье – 108 тыс многодетных семей», – рассказала Болатаева в интервью РИА Новости.Министр напомнила, что в регионе действует эффективная поддержка семей с детьми. «В этом году по поручению губернатора мы увеличили выплату на школьную форму до 10 тыс рублей многодетным семьям с низкими доходами. Также такие семьи, где ребёнок идёт в первый класс, получают у нас рюкзак со всеми школьными принадлежностями», – добавила Болатаева.
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Лора Луганская