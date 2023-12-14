Протезами и слуховыми аппаратами в будущем году обеспечат 3,5 тыс жителей Подмосковья

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Около 2,5 тыс жителей Подмосковья обеспечены с начала года протезно-ортопедической помощью и бесплатными слуховыми аппаратами. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«На следующий год мы выделили на такую услугу почти 113 млн рублей. Это позволит обеспечить помощью ещё 3,5 тыс льготников», – отметила Болатаева.Как пояснили в Минсоцразвития Подмосковья, слухопротезирование и протезно-ортопедическая помощь предоставляется жителям региона, не имеющим группы инвалидности.
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Лора Луганская